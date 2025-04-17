SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RangeBreakout Portfolio DarwineX
Jimmy Peter Eriksson

RangeBreakout Portfolio DarwineX

Jimmy Peter Eriksson
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 74%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
367
Bénéfice trades:
157 (42.77%)
Perte trades:
210 (57.22%)
Meilleure transaction:
177.35 USD
Pire transaction:
-43.84 USD
Bénéfice brut:
3 235.82 USD (179 268 pips)
Perte brute:
-2 484.63 USD (135 617 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (178.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
218.41 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
49.54%
Charge de dépôt maximale:
82.21%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
2.50
Longs trades:
185 (50.41%)
Courts trades:
182 (49.59%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
2.05 USD
Bénéfice moyen:
20.61 USD
Perte moyenne:
-11.83 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-87.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-111.34 USD (8)
Croissance mensuelle:
2.34%
Prévision annuelle:
28.41%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.91 USD
Maximal:
299.93 USD (15.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.35% (299.87 USD)
Par fonds propres:
6.38% (86.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GDAXI 107
XAUUSD 93
USDJPY 90
WS30 77
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GDAXI 6
XAUUSD 350
USDJPY 146
WS30 249
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GDAXI -302
XAUUSD 37K
USDJPY 6.2K
WS30 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +177.35 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +178.18 USD
Perte consécutive maximale: -87.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
FXOpen-MT5
1.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Swissquote-Server
2.82 × 55
Alpari-Real01
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.63 × 980
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.19 × 73
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.90 × 200
2 plus...
This is a Signal from my live DarwineX account using the RangeBreakout EA
Aucun avis
2025.08.27 16:35
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 14:14
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 18:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.17 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 21:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.14 16:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.14 16:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 15:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.17 10:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.04.17 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.17 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
