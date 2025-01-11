SegnaliSezioni
Olaoluwa Oluwaseun Bamitale

Golden Star

Olaoluwa Oluwaseun Bamitale
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 45%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
356
Profit Trade:
280 (78.65%)
Loss Trade:
76 (21.35%)
Best Trade:
68.20 USD
Worst Trade:
-185.40 USD
Profitto lordo:
2 294.66 USD (101 226 pips)
Perdita lorda:
-1 819.25 USD (79 966 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (420.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
420.58 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
11.37%
Massimo carico di deposito:
67.98%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
198 (55.62%)
Short Trade:
158 (44.38%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.34 USD
Profitto medio:
8.20 USD
Perdita media:
-23.94 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-23.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-281.60 USD (2)
Crescita mensile:
-0.62%
Previsione annuale:
-7.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.35 USD
Massimale:
396.11 USD (24.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.93% (396.11 USD)
Per equità:
44.88% (184.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 179
EURUSD.s 165
AUDCAD.s 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 309
EURUSD.s 167
AUDCAD.s 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 16K
EURUSD.s 8.4K
AUDCAD.s -3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +68.20 USD
Worst Trade: -185 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +420.58 USD
Massima perdita consecutiva: -23.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.29 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.27 14:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 20:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 13:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 17:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.21 03:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.21 18:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.21 18:04
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.15% of days out of 325 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 18:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.21 16:56
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.02.21 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
