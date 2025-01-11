SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Golden Star
Olaoluwa Oluwaseun Bamitale

Golden Star

Olaoluwa Oluwaseun Bamitale
0 avis
Fiabilité
78 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 45%
PUPrime-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
356
Bénéfice trades:
280 (78.65%)
Perte trades:
76 (21.35%)
Meilleure transaction:
68.20 USD
Pire transaction:
-185.40 USD
Bénéfice brut:
2 294.66 USD (101 226 pips)
Perte brute:
-1 819.25 USD (79 966 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (420.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
420.58 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
11.37%
Charge de dépôt maximale:
67.98%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.20
Longs trades:
198 (55.62%)
Courts trades:
158 (44.38%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
1.34 USD
Bénéfice moyen:
8.20 USD
Perte moyenne:
-23.94 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-23.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-281.60 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.62%
Prévision annuelle:
-7.55%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.35 USD
Maximal:
396.11 USD (24.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.93% (396.11 USD)
Par fonds propres:
44.88% (184.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 179
EURUSD.s 165
AUDCAD.s 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 309
EURUSD.s 167
AUDCAD.s 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 16K
EURUSD.s 8.4K
AUDCAD.s -3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +68.20 USD
Pire transaction: -185 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +420.58 USD
Perte consécutive maximale: -23.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.29 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.27 14:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 20:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 13:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 17:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.21 03:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.21 18:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.21 18:04
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.15% of days out of 325 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 18:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.21 16:56
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.02.21 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Golden Star
100 USD par mois
45%
0
0
USD
233
USD
78
100%
356
78%
11%
1.26
1.34
USD
72%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.