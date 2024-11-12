SegnaliSezioni
Paolo Torlaschi

Commodity Accumulation Plan

Paolo Torlaschi
0 recensioni
Affidabilità
450 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2017 228%
Ava-Real 2
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 744
Profit Trade:
4 449 (57.45%)
Loss Trade:
3 295 (42.55%)
Best Trade:
130.92 EUR
Worst Trade:
-137.82 EUR
Profitto lordo:
93 764.32 EUR (4 629 239 pips)
Perdita lorda:
-63 706.60 EUR (2 760 295 pips)
Vincite massime consecutive:
83 (3 301.51 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 301.51 EUR (83)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.26%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
21 giorni
Fattore di recupero:
6.71
Long Trade:
7 744 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
3.88 EUR
Profitto medio:
21.08 EUR
Perdita media:
-19.33 EUR
Massime perdite consecutive:
65 (-2 140.11 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 140.11 EUR (65)
Crescita mensile:
-1.87%
Previsione annuale:
-24.85%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 401.63 EUR
Massimale:
4 476.61 EUR (15.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.11% (4 476.61 EUR)
Per equità:
19.56% (3 093.81 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WHEAT 2772
PLATINUM 2197
COPPER 1350
COTTON#2 1029
CrudeOIL 316
PALLADIUM 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WHEAT 6.5K
PLATINUM 18K
COPPER 3.3K
COTTON#2 4.3K
CrudeOIL 1.1K
PALLADIUM 782
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WHEAT 1.1M
PLATINUM 219K
COPPER 443K
COTTON#2 63K
CrudeOIL 24K
PALLADIUM 80K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +130.92 EUR
Worst Trade: -138 EUR
Vincite massime consecutive: 83
Massime perdite consecutive: 65
Massimo profitto consecutivo: +3 301.51 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 140.11 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 1
0.00 × 6
Gestione della volatilità acquistando posizioni sempre al ribasso e rivendendo al rialzo su livelli fissi.

La strategia mira a guadagnare dalla volatilità dei mercati sottostanti accumulando con minimi trade giornalieri la volatilità dei mercati.

Il paniere scelto ha caratteristiche di diversificazione implicita al suo interno coprendo quattro settori di materie prime differenti.

Obiettivo di rendimento 1 per cento mensile e rischio atteso del 10% annuo.

Non ci sono recensioni
2024.11.12 13:51
80% of growth achieved within 88 days. This comprises 3.11% of days out of 2830 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Commodity Accumulation Plan
30USD al mese
228%
0
0
USD
13K
EUR
450
92%
7 744
57%
100%
1.47
3.88
EUR
20%
1:400
Copia

