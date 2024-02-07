SegnaliSezioni
Michal Aleksander Gdak

PAI High USD

Michal Aleksander Gdak
0 recensioni
Affidabilità
96 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 116%
VantageInternational-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
997
Profit Trade:
694 (69.60%)
Loss Trade:
303 (30.39%)
Best Trade:
11 757.60 USD
Worst Trade:
-3 877.89 USD
Profitto lordo:
99 975.61 USD (91 758 pips)
Perdita lorda:
-71 984.47 USD (88 411 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 030.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 757.60 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
60.00%
Massimo carico di deposito:
90.25%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.91
Long Trade:
439 (44.03%)
Short Trade:
558 (55.97%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
28.08 USD
Profitto medio:
144.06 USD
Perdita media:
-237.57 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-850.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 628.33 USD (4)
Crescita mensile:
0.90%
Previsione annuale:
10.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.70 USD
Massimale:
9 628.95 USD (3.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.95% (7 652.94 USD)
Per equità:
69.90% (26 473.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 279
USDCAD+ 238
NZDUSD+ 191
NZDCAD+ 150
AUDNZD+ 139
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ 7.2K
USDCAD+ 5.4K
NZDUSD+ 8.9K
NZDCAD+ 4.8K
AUDNZD+ 1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ -6.2K
USDCAD+ 7K
NZDUSD+ 6.3K
NZDCAD+ 1.2K
AUDNZD+ -4.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11 757.60 USD
Worst Trade: -3 878 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 030.51 USD
Massima perdita consecutiva: -850.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.04.14 18:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 18:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 12:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 11:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 04:14
High current drawdown in 63% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 04:14
A large drawdown may occur on the account again
2024.02.08 15:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.07 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
