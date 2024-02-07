SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PAI High USD
Michal Aleksander Gdak

PAI High USD

Michal Aleksander Gdak
0 inceleme
Güvenilirlik
96 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 116%
VantageInternational-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
997
Kârla kapanan işlemler:
694 (69.60%)
Zararla kapanan işlemler:
303 (30.39%)
En iyi işlem:
11 757.60 USD
En kötü işlem:
-3 877.89 USD
Brüt kâr:
99 975.61 USD (91 758 pips)
Brüt zarar:
-71 984.47 USD (88 411 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 030.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 757.60 USD (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
60.00%
Maks. mevduat yükü:
90.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.91
Alış işlemleri:
439 (44.03%)
Satış işlemleri:
558 (55.97%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
28.08 USD
Ortalama kâr:
144.06 USD
Ortalama zarar:
-237.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-850.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 628.33 USD (4)
Aylık büyüme:
0.82%
Yıllık tahmin:
10.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.70 USD
Maksimum:
9 628.95 USD (3.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.95% (7 652.94 USD)
Varlığa göre:
69.90% (26 473.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 279
USDCAD+ 238
NZDUSD+ 191
NZDCAD+ 150
AUDNZD+ 139
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ 7.2K
USDCAD+ 5.4K
NZDUSD+ 8.9K
NZDCAD+ 4.8K
AUDNZD+ 1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ -6.2K
USDCAD+ 7K
NZDUSD+ 6.3K
NZDCAD+ 1.2K
AUDNZD+ -4.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 757.60 USD
En kötü işlem: -3 878 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 030.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -850.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.04.14 18:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 18:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 12:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 11:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 04:14
High current drawdown in 63% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 04:14
A large drawdown may occur on the account again
2024.02.08 15:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.07 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
