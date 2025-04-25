QuotazioniSezioni
OLB: The OLB Group Inc

1.37 USD 0.02 (1.44%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OLB ha avuto una variazione del -1.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.34 e ad un massimo di 1.40.

Segui le dinamiche di The OLB Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.34 1.40
Intervallo Annuale
0.95 2.85
Chiusura Precedente
1.39
Apertura
1.37
Bid
1.37
Ask
1.67
Minimo
1.34
Massimo
1.40
Volume
82
Variazione giornaliera
-1.44%
Variazione Mensile
29.25%
Variazione Semestrale
12.30%
Variazione Annuale
-47.51%
