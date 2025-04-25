FiyatlarBölümler
OLB
OLB: The OLB Group Inc

1.37 USD 0.02 (1.44%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OLB fiyatı bugün -1.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.34 ve Yüksek fiyatı olarak 1.40 aralığında işlem gördü.

The OLB Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.34 1.40
Yıllık aralık
0.95 2.85
Önceki kapanış
1.39
Açılış
1.37
Satış
1.37
Alış
1.67
Düşük
1.34
Yüksek
1.40
Hacim
82
Günlük değişim
-1.44%
Aylık değişim
29.25%
6 aylık değişim
12.30%
Yıllık değişim
-47.51%
21 Eylül, Pazar