OLB: The OLB Group Inc
1.36 USD 0.03 (2.16%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OLB hat sich für heute um -2.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.34 bis zu einem Hoch von 1.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die The OLB Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.34 1.40
Jahresspanne
0.95 2.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.39
- Eröffnung
- 1.37
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Tief
- 1.34
- Hoch
- 1.40
- Volumen
- 76
- Tagesänderung
- -2.16%
- Monatsänderung
- 28.30%
- 6-Monatsänderung
- 11.48%
- Jahresänderung
- -47.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K