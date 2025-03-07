Valute / HSHP
HSHP: Himalaya Shipping Ltd
8.72 USD 0.04 (0.46%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HSHP ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.69 e ad un massimo di 8.87.
Segui le dinamiche di Himalaya Shipping Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
8.69 8.87
Intervallo Annuale
4.29 8.87
- Chiusura Precedente
- 8.76
- Apertura
- 8.82
- Bid
- 8.72
- Ask
- 9.02
- Minimo
- 8.69
- Massimo
- 8.87
- Volume
- 403
- Variazione giornaliera
- -0.46%
- Variazione Mensile
- 15.96%
- Variazione Semestrale
- 58.83%
- Variazione Annuale
- 2.95%
21 settembre, domenica