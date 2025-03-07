QuotazioniSezioni
HSHP: Himalaya Shipping Ltd

8.72 USD 0.04 (0.46%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HSHP ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.69 e ad un massimo di 8.87.

Segui le dinamiche di Himalaya Shipping Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.69 8.87
Intervallo Annuale
4.29 8.87
Chiusura Precedente
8.76
Apertura
8.82
Bid
8.72
Ask
9.02
Minimo
8.69
Massimo
8.87
Volume
403
Variazione giornaliera
-0.46%
Variazione Mensile
15.96%
Variazione Semestrale
58.83%
Variazione Annuale
2.95%
