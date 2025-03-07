Währungen / HSHP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HSHP: Himalaya Shipping Ltd
8.80 USD 0.04 (0.46%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HSHP hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.75 bis zu einem Hoch von 8.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Himalaya Shipping Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.75 8.87
Jahresspanne
4.29 8.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.76
- Eröffnung
- 8.82
- Bid
- 8.80
- Ask
- 9.10
- Tief
- 8.75
- Hoch
- 8.87
- Volumen
- 283
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 17.02%
- 6-Monatsänderung
- 60.29%
- Jahresänderung
- 3.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K