Bek Invest Gold

Этот робот приносит высокую эффективность при очень низком уровне риска.

Робот работает на таймфреймах M5 и M15 с реальными деньгами.

Минимальный депозит 1000 долларов. Средняя дневная прибыль 1-3%.

Рекомендуется использовать робота в стандартных настройках.

Я думаю, что этот робот приведет всех к новым результатам.

Робот не теряет деньги в 99% случаев.

Депо - 1000 \ лот - 0,01

Ежемесячный доход - 25 - 50 % (250-500)

Гарантия - 1 месяць

Если вы потеряете свой денги в течение месяца с момента покупки робота, ваши деньги будут возвращены в полном объеме.


telegram: @BEK_500

telegram channel: https://t.me/+TH7wYBYYGhxhNGYy

