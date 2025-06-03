GoldenEye MT5

GoldenEye è un potente e raffinato consulente esperto per MT4 & MT5, progettato specificamente per i trader che desiderano unire automazione e precisione. Questo EA non è privo di rischi, ma è uno dei più bilanciati e intelligentemente progettati sistemi attualmente sul mercato. Con flessibilità, controllo e trasparenza al suo interno, GoldenEye ti mette al comando mentre gestisce il lavoro pesante.

Il nucleo della strategia si basa su rilevare punti pivot nel mercato per temporizzare le aperture con precisione. Queste zone pivot vengono identificate utilizzando uno degli indicatori più potenti che abbia mai sviluppato.


Capacità Chiave e Personalizzazioni:

  • Flessibilità dei Simboli: Puoi facilmente definire quali coppie di trading utilizzare, che si tratti di XAUUSD, EURUSD o un insieme dei tuoi preferiti. I simboli predefiniti sono :(Gold)
  • Gestione del Rischio Intelligente: Scegli tra dimensioni fisse delle posizioni o calcoli basati sul rischio (ad es., % del bilancio del conto) per adattarti al tuo profilo di trading.
  • Protezione dal Drawdown: La protezione dal drawdown integrata interrompe nuove operazioni e può opzionalmente chiudere tutte le posizioni aperte se il capitale scende oltre la soglia impostata.


Iniziare è Semplice:

Collega GoldenEye a qualsiasi grafico (consigliamo di iniziare con XAUUSD sul M15) solo una volta, inserisci le tue impostazioni di rischio preferite e lascia che gestisca le operazioni in base alle tue regole. Non è necessario collegarsi a più grafici: l'EA esamina ed esegue operazioni su tutti i simboli da un singolo grafico istanza.


Perché i Trader Amano GoldenEye

Questo EA si distingue per la sua combinazione di stabilità e adattabilità. Mentre i normali EA richiedono una gestione attenta, GoldenEye offre una delle implementazioni più strutturate e personalizzabili sul mercato. Con input trasparenti e funzioni di sicurezza, è progettato per coloro che vogliono automazione intelligente senza complessità superflua.


Consigli Professionali per le Migliori Prestazioni:

  • Usa un Singolo Grafico: L'EA è ottimizzato per il trading multi-simbolo da un singolo grafico.
  • Predefinito: Inizia con le impostazioni predefinite poiché sono le più adatte e cambia le impostazioni di rischio solo se necessario.
  • Rimani Aggiornato: Segui il canale MQL5 e Telegram per aggiornamenti di versione e informazioni dalla comunità. (contatta per il link)






Espectacular Todo
56
Espectacular Todo 2025.09.12 13:35 
 

Every new version they release is worse. A bot that opens both buys and sells at the same time and only to lose. I don't recommend this bot. Instead of improving, the bot is getting worse.

Fahril Zainal Arifin
634
Risposta dello sviluppatore Fahril Zainal Arifin 2025.09.12 17:48
Hello as i said something is wrong for you im checking to fix it, the both buy and sell at same time is not intended at all
Rispondi alla recensione