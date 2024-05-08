PositionSignalTrading

Caratteristiche principali:

Riconoscimento del segnale di transazione: questo EA può rilevare automaticamente i segnali chiave di trading sul mercato, tra cui Pinbar, Swallow, Gravint Line e Top Typing. Questi segnali si basano tutti sul comportamento storico dei prezzi del mercato e sono stati ampiamente convalidati, considerati importanti riferimenti di trading da un gran numero di trader.

Trading automatizzato: una volta identificati i segnali di trading di cui sopra, EA eseguirà automaticamente operazioni di trading, tra cui apertura, chiusura, impostazione di stop loss e stop profit. Ciò riduce notevolmente le operazioni manuali dei trader, migliorando al contempo la coerenza e l'efficienza del trading.

Gestione del rischio: EA dispone di un meccanismo integrato di gestione del rischio che può essere personalizzato in base alla tolleranza al rischio del trader. Attraverso una gestione ragionevole delle posizioni e l'impostazione di stop loss, questo EA mira ad aiutare i trader a ridurre i rischi di trading e a raggiungere profitti stabili.

Ottimizzazione delle prestazioni: ottimizziamo continuamente gli algoritmi e le prestazioni di EA per garantire il suo funzionamento stabile in varie condizioni di mercato. Allo stesso tempo, forniamo anche ai trader record di trading dettagliati e report per aiutarli a comprendere meglio le prestazioni di trading di EA.

Facile da usare: questo EA ha un'interfaccia utente intuitiva e semplici opzioni di impostazione, rendendo facile per i trader iniziare e creare configurazioni personalizzate. Che tu sia un trader esperto o un principiante, puoi padroneggiare rapidamente l'utilizzo di questo EA.

Descrizione dei parametri:

Parametro globale: Tutti i segnali devono soddisfare le condizioni prima di aprire le posizioni.

Configurazione del controllo del rischio: quando profitti o perdite giornalieri soddisfano i requisiti di configurazione, EA non aprirà nuovamente posizioni

Configurazione di apertura: la priorità è data alle posizioni di apertura con un numero fisso di mani; Quando è necessario utilizzare un magazzino danneggiato, il numero fisso di mani deve essere impostato a 0,0; Quando si apre una posizione basata sulla posizione, i primi due parametri devono essere impostati su 0, che è la percentuale dell'importo totale del conto; Deviazione: Il valore della posizione di stop loss del segnale più la deviazione è la posizione di stop loss per l'apertura della posizione.

Apertura batch: Quando l'ampiezza del segnale è troppo grande, EA sceglierà di aprire in lotti, supportando l'apertura del segnale. La percentuale di apertura in lotti sarà basata sul numero di mani o sulla percentuale di quantità configurata per l'apertura.

Strategia di uscita: Push protezione quando profitto e perdita> X; Lo stop loss mobile deve essere impostato su un rapporto superiore a 1:1 (1,0). Quando lo stop loss mobile è impostato su 1,3, EA imposta la posizione stop loss su un rapporto di 1:1 quando il rapporto di break even raggiunge (1,3:1). Quando il rapporto di pareggio raggiunge (1.6:1), EA imposta la posizione di stop loss a (1.3:1) e così via. Uscita in lotti e posizioni chiuse in lotti in base al rapporto profitti e perdite

Impostazione del segnale: il segnale e il ciclo che devono essere fatti quando il prezzo raggiunge una posizione critica.