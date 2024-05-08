PositionSignalTrading

Caratteristiche principali:

Riconoscimento del segnale di transazione: questo EA può rilevare automaticamente i segnali chiave di trading sul mercato, tra cui Pinbar, Swallow, Gravint Line e Top Typing. Questi segnali si basano tutti sul comportamento storico dei prezzi del mercato e sono stati ampiamente convalidati, considerati importanti riferimenti di trading da un gran numero di trader.

Trading automatizzato: una volta identificati i segnali di trading di cui sopra, EA eseguirà automaticamente operazioni di trading, tra cui apertura, chiusura, impostazione di stop loss e stop profit. Ciò riduce notevolmente le operazioni manuali dei trader, migliorando al contempo la coerenza e l'efficienza del trading.

Gestione del rischio: EA dispone di un meccanismo integrato di gestione del rischio che può essere personalizzato in base alla tolleranza al rischio del trader. Attraverso una gestione ragionevole delle posizioni e l'impostazione di stop loss, questo EA mira ad aiutare i trader a ridurre i rischi di trading e a raggiungere profitti stabili.

Ottimizzazione delle prestazioni: ottimizziamo continuamente gli algoritmi e le prestazioni di EA per garantire il suo funzionamento stabile in varie condizioni di mercato. Allo stesso tempo, forniamo anche ai trader record di trading dettagliati e report per aiutarli a comprendere meglio le prestazioni di trading di EA.

Facile da usare: questo EA ha un'interfaccia utente intuitiva e semplici opzioni di impostazione, rendendo facile per i trader iniziare e creare configurazioni personalizzate. Che tu sia un trader esperto o un principiante, puoi padroneggiare rapidamente l'utilizzo di questo EA.

Descrizione dei parametri:

Parametro globale: Tutti i segnali devono soddisfare le condizioni prima di aprire le posizioni.

Configurazione del controllo del rischio: quando profitti o perdite giornalieri soddisfano i requisiti di configurazione, EA non aprirà nuovamente posizioni

Configurazione di apertura: la priorità è data alle posizioni di apertura con un numero fisso di mani; Quando è necessario utilizzare un magazzino danneggiato, il numero fisso di mani deve essere impostato a 0,0; Quando si apre una posizione basata sulla posizione, i primi due parametri devono essere impostati su 0, che è la percentuale dell'importo totale del conto; Deviazione: Il valore della posizione di stop loss del segnale più la deviazione è la posizione di stop loss per l'apertura della posizione.

Apertura batch: Quando l'ampiezza del segnale è troppo grande, EA sceglierà di aprire in lotti, supportando l'apertura del segnale. La percentuale di apertura in lotti sarà basata sul numero di mani o sulla percentuale di quantità configurata per l'apertura.

Strategia di uscita: Push protezione quando profitto e perdita> X; Lo stop loss mobile deve essere impostato su un rapporto superiore a 1:1 (1,0). Quando lo stop loss mobile è impostato su 1,3, EA imposta la posizione stop loss su un rapporto di 1:1 quando il rapporto di break even raggiunge (1,3:1). Quando il rapporto di pareggio raggiunge (1.6:1), EA imposta la posizione di stop loss a (1.3:1) e così via. Uscita in lotti e posizioni chiuse in lotti in base al rapporto profitti e perdite

Impostazione del segnale: il segnale e il ciclo che devono essere fatti quando il prezzo raggiunge una posizione critica.

    Prodotti consigliati
    Owl smart levels
    Sergey Ermolov
    4.24 (37)
    Indicatori
    Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
    Auto Fibo Pro m
    DMITRII GRIDASOV
    Indicatori
    Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
    Project Infinity
    Sergey Yarmish
    Experts
    The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
    Classic Market Surfer EA MT4
    Buti Andy Moeng
    5 (1)
    Experts
    Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
    Smart Funded Hft
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.81 (64)
    Experts
    Smart Funded EA è un consulente esperto progettato per superare le sfide HFT delle società prop che ne consentono l'uso. Quali società prop HFT posso utilizzare? È stato testato su quasi tutte le sfide HFT delle società prop con una percentuale di successo del 100%, come Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave e tutte le altre sfide MT4 consentite da
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (27)
    Experts
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    Trendiness Index
    Libertas LLC
    5 (3)
    Indicatori
    "The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
    Vizzion
    Joel Protusada
    Experts
    Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
    Gyroscopes
    Nadiya Mirosh
    Experts
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    Ilan Spirit
    Denis Kudryashov
    Experts
    Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
    IQmovingZ
    Alexander Kovalenko
    Experts
    This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
    Magic EA MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    3 (1)
    Experts
    Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
    Gold Phoenix
    Yaroslav Varankin
    Indicatori
    The perfect tool for Scalng in the Forex markets You can trade both from signal to signal and using take profit  The algorithm does not use Zigzag!  No redrawing!  This is a channel instrument that uses a moving average as a filter. Moving Average  There are 2 parameters for the settings Ma Period = 5 period Moving Average  Channel 1.0 distance of channel lines from the chart Price Signal Filter - calculation of signal opening and filter There is a complete set of Alert There is a multi-timefram
    Red Hawk EA
    Profalgo Limited
    4.18 (17)
    Experts
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
    Fundamental Robot MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experts
    Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
    Macd Pro I
    Steve Zoeger
    Experts
    MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. The Ea is based on the MACD Indicator and 3 more and has been kept simple. ========================================= Maybe better to go for small profit, set it on higher time frames then you can use it for more pairs at the same time. =========================================== => works on all Time Frames but i would recommend the
    H4 GBPUSD Trend Scalper
    Valeriy Potapov
    Experts
    H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
    Multi Universal Robot
    Oleksandr Klochkov
    5 (1)
    Experts
    I want to bring to your attention a unique, one-of-a-kind adviser. Where you can create your own strategy from sets of indicators, patterns, candlestick patterns, regression direction (trend) and various customizable functions (grid, trailing, repeat move, etc.). Advisor functions: 1. Ability to enable one of the buy/sell/buy_sell directions 2. Fixed lot or percentage of the Deposit 3. TR-in pips or wave indicator  4. SL-in pips or wave indicator  5. SL support:      - trailing stop on p
    Harvest GOLD
    Sayan Vandenhout
    Experts
    Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
    Jet Punch
    Didit Haryadi Saputra
    Experts
    Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    Karman
    Vladislav Filippov
    Experts
    Karman is a fully automated trading advisor working on a М30 timeframe. The settings of the advisor are based on the safe trading, the essence of which is to close the transaction, while achieving a positive profitability dynamism of several points, which allows the user to reduce the costs of opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for the normal operation of all functions embedded in it. The advisor’s manual involves encapsu
    DAX H1 5stars
    Marek Kupka
    Experts
    This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 5 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
    DAX M30 5Eas
    Marek Kupka
    Experts
    This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 5 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
    Trend PA
    Mikhail Nazarenko
    5 (3)
    Indicatori
    The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
    Happy Scalping Indicator
    Leandro Bernardez Camero
    Indicatori
    Questo indicatore è stato progettato per uno scalping aggressivo e per entrate rapide nelle opzioni binarie , generando segnali su ogni candela in modo da sapere esattamente cosa sta succedendo in ogni momento. Unisciti al canale Happy Scalping: MQL5 Non ripinta : il segnale della candela attuale viene generato in tempo reale , il che significa che può cambiare mentre la candela è ancora in formazione, a seconda che il prezzo salga o scenda rispetto alla chiusura della candela precedente. Tutt
    CandleMomentum FX
    Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
    Experts
    CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
    FREE
    DAX H1 3stars
    Marek Kupka
    Experts
    This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS. Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been back
    DAX M30 3Eas
    Marek Kupka
    Experts
    This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
    TradePilot
    Hossein Khalil Alishir
    Utilità
    TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Gann Model Forecast
    Kirill Borovskii
    5 (1)
    Utilità
    I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
    FFx Hidden TPSL Manager
    Eric Venturi-Bloxs
    Utilità
    The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
    FFx Risk Calculator
    Eric Venturi-Bloxs
    Utilità
    FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
    FFx Watcher PRO
    Eric Venturi-Bloxs
    Utilità
    The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
    Auto Stop Take Profit Stacker EA
    Michael Kroeker
    Utilità
    This Stacker EA will: Automatically set Stop loss on a new order Automatically set Take profit on a new order Stack (or open up to 4 additional orders at the same time) when a new order is placed, the SL/TP can be preset individually for each order. Provides a transparent replacement for the standard 1-click trading buttons in MetaTrader 4 (1 click still works and SL/TP will automatically be set as well as Stacking). Automatically calculate lot order size according to preset risk management perc
    Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
    Jianyuan Huang
    Utilità
    Fibonacci Expansion and Retracement Analysis Fibonacci retracing and extended line tools for the MT4 platform, ideal for traders who use the DiNapoli point trading method and the Golden Section trading The main function: 1. You can draw multiple sets of Fibonacci retracements directly, and the relationship between important return points is clear at a glance. 2. Can draw Fibonacci extensions 3. The Fibonacci foldback and extension of the line can be moved left and right for easy observation
    Risk manager x2
    Andrii Malakhov
    Utilità
    Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
    NewsReady
    Joel Protusada
    Utilità
    NewsReady is a semi-automated Expert Advisor that uses a smart straddle methods It needs to be set in charts 2 to 10 minutes before Economic Data release with a red-flag impact on currencies related to the news. Then it run pending orders in specified number of minutes indicated in the time-period parameter. After the specified time, it will stop trading and will remove all pending orders. Important You can not backtest this tool because it is semi-automated and can only be set and run a few min
    Advanced Smart Renko Heiken Ashi Candle Trader
    Vigil Varghese
    Utilità
    Advanced Smart Renko and Heiken Ashi Candle Trader is ONE STOP SOLUTION based semi/fully - automated multi-currency EA carefully engineered for traders to enter the trade based on their Analysis or in fully automated mode for scalping, trend trading, candle breakout trades and also automated news trading with inbuilt trade management solution.    Advantages    No grid / Martingale Works on Classic Renko, Renko Heiken Ashi charts and classic Heiken Ashi charts    Features Multi-Currency Ma
    Binary expert
    Dmitriy Konogorov
    Utilità
    Expert for a binary options on mt4, he have  two built-in a indicators and many different settings. The expert has one a level of martingale, but it is recommended to use it on  the instruments with a yield of 85 percent. it can be used simultaneously on a variety of currency instruments. All settings have already been made, but you can also configure them yourself . Currency for do trading is a Russian ruble. Good trading to everyone.
    Woobottradingsystem
    JAEGYU WOO
    Utilità
    This program is created by algorithm which economy based logic in the trading market. 1. The program able to work with all of currency and trading items  2. Take profit and loss are basically handled by EA program Recommendation: EUR_USD is the most preferred. Please use this program only for MT4. LOT should be managed depends on own deposit. Otherwise, high risk will be driven(e.g 0.1~0.2 lot is recommended when the deposit is 10,000 dollar)
    Trade Control
    Andrii Malakhov
    Utilità
    Утилита-риск-менеджер для защиты вашего депозита от полной потери денег. Если вы инвестор и решили передать деньги в доверительное управление, вам нужен Trade Control. Так трейдер не нарушит свои же правила риск-менеджмента и не сольет все ваши деньги. Для этого Trade Control должен находится на вашем VPS. И у управляющего трейдера не должно быть доступа к настройкам данной улититы. В момент слабости, трейдер не сможет увеличить заложенные в торговлю риски. И не потеряет ваш депозит за один неуд
    L Hedger Scalper
    Joel Protusada
    Utilità
    L   H E D G E R   S C A L P E R    A fully automated Expert Advisor that uses counter-trend scalping, managed semi-martingale strategy and lock hedging to execute a complete trading scheme from entry analysis to risk-calculated money management to exit analysis plan execution.         V E R Y  I M P O R T A N T    You can use only ECN type of account. Otherwise, it's a disaster. You can use only the GBPJPY currency pair. Open and attach with 1 chart only. Use a minimum of $5
    FiboPlusWaves
    Sergey Malysh
    5 (1)
    Utilità
    FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
    ParabolicCCI
    Evgeny Vlasov
    Utilità
    Программа работает на сочетании двух индикаторов.   Set _ Lot = 0.01 – значение объема лота Set _ TP = 100 – значение тейкпрофит в пунктах Set _ SL = 100 – значение стоплосс в пунктах Up _ Limit _ CCI = 100 – верхний предел CCI Down _ Limit _ CCI = -100 – нижний предел CCI Delta _ CCI = 25 – отклонение CCI от первой свечи Set _ Time _ Frame _ CCI = 15 – значение таймфрейма для расчета CCI Set _ Period _ CCI = 14 – значение периода для расчета CCI Set _ Price _ CCI = 0 – тип цены, по которому вед
    TsTriangularHedge
    Salvatore Labriola
    Utilità
    The utility allows you to open, monitor and manage open positions on the forex market and only on instruments in which it is possible to create triangulations or those instruments that share the same currency in the numerator or denominator: ex: EURSUSD --- GBPUSD --- EURGBP The help of operational lines and valuable information on the panel allow the trader to manage trades more easily. Recommended for novice and experienced traders. External variables CrossSymbol = choose the cross on which
    The Phoenix Program EA
    Gregory Sajous
    Utilità
    PLEASE NOTE:   The "AUTO" function of the EA has NOT yet been activated . It's still ongoing testing. Once it becomes available, clients will get a free upgrade to EA 2.0                        Also .... PLEASE follow the instructions below in order for the functions to work properly. Introduction: The Phoenix Project (EA) Our Expert Advisor is both refined and practical. It is geared towards helping the traders be constantly aware of their risk PER trade while it helps them manage that risk.
    MT4 Reinvented
    Francis Bouchard
    Utilità
    Welcome guys !  I offer to you this MT4 project I've been working on for the last 2 years ( roughly over 900h of work.. ).  This is a complete tool that will change the way you see MT4, because I almost recoded it entirely ! It will provides you a solid base for risk management, order positionning, hedging, account preservation and journaling. I wanted an all-in-one panel that covers both scalping and swing trading and that suits every type of trader.       Main goal was : NO INPUTS. Never
    PropFirm TradeAssit
    Ka Shing Law
    Utilità
    This EA is been tested on difference Prop firm including FTMO, MFF, TFF, Funding Next and E8.  The main focus of this EA is to provide you Risk Management, Trade Management.  It can calculate lot size for you in any market to make sure fix % risk per trade.  It has a partially close and brake even line you can place on the screen.  When the line is hit, EA will partially close the position can move the SL to entry to provide you a guarantee profit. One EA can trade all symbol.  Is a Prop Firm tr
    MN Controller
    Roman Kornev
    Utilità
    Сервис Бот MONEY CONTROLLER (MN Controller) представляет собой вспомогательную программу, разработанную на языке программирования MQL4, предназначенную для использования в торгово-аналитической платформе Metatrader 4 компании MetaQuotes Ltd. Бот имеет защиту и будет работать только на том торговом счёте, для которого вы приобрели лицензию. Использование на других счетах невозможно. Убедитесь что номер лицензии бота совпадает с номером торгового счёта на которым вы его устанавливаете. Основные фу
    Assassin Trading Assistant
    Anthony Donald Dickenson Jr
    Utilità
    The EA is used as an assistant for traders in the Trading Masters group.  The EA assists with identifying setups when taking trades using the strategies outline in the Trading Masters Group.  The EA has been developed and is intended for use by community members who understand the concepts and would like assistance navigating trade setups.  It is recommended to first understand the concepts presented in the Trading Masters group before purchasing this EA so the user can understand and benefit fr
    Trading Way Panel
    Maksim Kheigetian
    Utilità
    Questo pannello è stato creato per aiutare i trader, sia principianti che professionisti, nel trading. Funzioni principali: Segnali di potenziali inversioni di mercato su tutti i tempi Notifica 5 minuti prima del comunicato stampa Notifica sull'intersezione delle sessioni di trading in 5 minuti Invia notifiche a e-mail, telefono o terminale Calcola per ogni strumento la resistenza e le linee di supporto durante il giorno Non consente di superare i rischi su ogni strumento durante la media (
    Golden Shield EA
    Wei Xiang Huang
    Utilità
    HURRICANE EA is a compilation based on the volatility unique to XAUUSD (GOLD), which is a trading tool with simple internal operation logic but not ordinary, which uses martingale + hedging + trending as a set of operating modes. Expert was born by collecting and learning a large amount of historical data, combined with the characteristics of the variety and using it countless times to test the market. Please do not believe that there will be any complex algorithm in the market that can accurate
    HFT Fast Scalping EA
    Sami George Saba Zeidan
    Utilità
    HFT FAST SCALPING EA the High Frequency Trading which use stop orders to enter the trades when market is trending. best use for 1- Low slippage brokers for us30 and DE40 . 2- LOW OR ZERO COMMISSION BROKERS FOR EUR AND GOLD. 3-Prop firms like ftmo ,tff,.......etc This EA UNLIKE Other HFT EAs , You can see that in the parameters ,, CHOOSE LOT SIZE , MAX LOT , CHOOSE TIME , COMMENT AND OTHERS . IT STOPS 3 MINUTES AUTOMATICALLY EVERY 15 MINUTES TO PROTECT THE EQUITY FROM A BIG UNWANTED SLIPPAGE .
    MM Trade Assist
    Money Mint LLC
    Utilità
    Money Mint Trade Assist è un punto di svolta per i trader. Questo pannello di controllo all-in-one mette la potenza del trading professionale a portata di mano, consentendoti di portare il tuo trading al livello successivo. Con la sua progettazione intuitiva e funzionalità ricca di funzionalità, l'assistenza commerciale Money Mint semplifica le complessità dell'ingresso e dell'uscita degli ordini e ti dà il vantaggio di cui hai bisogno per avere successo. Che tu sia un trader esperto o che hai
    Avoid SWAP fees EA MT4 10
    Hong Zhen Zou
    Utilità
    Avoid SWAP fees EA MT4   This version only supports orders with a single order transaction count of<10. If the single order transaction count is>10, please subscribe to a higher version This EA is not actively profitable, but only uses trading time to increase trading frequency and achieve the goal of saving swap fees.   Working principle: This EA will generate MQL4 Experts Orderhis before the trading deadline of the day_ The today.csv file is used to record the information that has been opened
    Stormtrooper EA
    Wei Xiang Huang
    Utilità
    Stormtrooper EA  基于货币特性的交易算法。 Stormtrooper 的策略结合了布林通道上、下阻力和支撑，以及行情波动率、分时收盘点位的一种交易算法。 推荐使用货币AUDCAD或NZDCAD进行操作 ，我用 2000 美元和1:500 的杠杆对其进行了测试，请查看下面的真实账户， 结果证明 Stormtrooper 极其稳定、且富有侵略性。 Stormtrooper 首次发布售价599美金，会根据信号展示结果进行逐渐涨价，最终售价为1999美金。（6月30日前特惠价599$，过后将回复原价，欢迎咨询购买.......） Stormtrooper  无论在测试还是实盘中，都展现了持续的稳定性。对此身边的朋友，在用过一段时间后，都给出了极高的评价。如果您对我的EA策略感兴趣，请您直接消息与我联系，以获取更多关于产品的信息以及我推荐的经纪人。相信我，如果选择我的EA策略，一定会收获满意的结果与回报，您将与我实盘真实账户同步。 结果展示 真实账户：   https://www.mql5.com/zh/signals/1798191 特征： 建议用于15min时间
    Porsaj Sentiment of Traders
    Jan Bungeroth
    Utilità
    Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! Sentiment is a vital gauge that provides traders and investors with valuable insights into their perceptions of the market and the broader economy. It serves as a reflection of their collective outlook, emotions, and expectations regarding future price movements and economic conditions. Porsaj is a powerful plat
    Porsaj News and Economic Calendar
    Jan Bungeroth
    Utilità
    Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! An economic calendar in the context of forex refers to a tool or resource that provides information about upcoming economic events, indicators, and data releases that can potentially impact the financial markets, particularly the foreign exchange market. It helps traders stay informed about key economic announce
    FTMO Sniper 4
    Vyacheslav Izvarin
    Utilità
    Dedicated for FTMO and other Prop Firms Challenges 2020-2024 Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Best results on GOLD and US100  Use any Time Frame Close all deals and Auto-trading  before  US HIGH NEWS, reopen 2 minutes after Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday Recommended time to trade 09:00-21:00 GMT+3 For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94887 ---------------------
    Filtro:
    Nessuna recensione
    Rispondi alla recensione