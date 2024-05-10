PositionSignalTrading

İlk özellikleri:

Transaksyon sinyali tanıma: Bu EA, pazarda anahtar ticaret sinyallerini otomatik olarak tanıyabilir, Pinbar, Swallow, Pregnant Line ve Top Typing dahil. Bütün bu sinyaller pazarın tarihi fiyat davranışına dayanılır ve büyük bir sürü ticaret eden önemli ticaret referansları olarak çok değerlendirildi.

Otomatik ticaret: Yukarıdaki ticaret sinyalleri belirlendiğinde, EA otomatik olarak ticaret operasyonlarını, açılır, kapatır, durar kaybını ayarlar ve zararı durduracak. Bu, ticaret konsistencisini ve etkileşimliliğini geliştirirken, ticaret edenlerin el operasyonlarını çok azaltır.

Risk yönetimi: EA'nın ticaretin riski toleransına dayanabilecek kişisel bir risk yönetimi mekanizması var. Through reasonable position management and stop loss setting, this EA aims to help traders reduce trading risks and achieve stable profits.

Performance optimization: We continuously optimize EA's algorithms and performance to ensure its stable operation under various market conditions. Aynı zamanda, pazarları da, EA'nın ticaret performansını daha iyi anlamalarına yardım etmek için detaylı ticaret kayıtları ve raporları sağlıyoruz.

Kullanmak kolay: Bu EA'da, özel yapılandırmalar yapması ve ticaretçilerin başlaması ve kişisel yapılandırmalarını kolaylaştırması ve basit bir kullanıcı arayüzü ve ayarlama seçenekleri vardır. Deneyimli bir ticaret veya başlangıcı olduğunuz gibi, bu EA kullanımını hızlı kullanabilirsiniz.

Parametre Açıklama:

Küresel parametre: Bütün sinyaller pozisyonları açmadan önce şartları uygulamalı.

Risk kontrol yapılandırması: Günlük kazanır ya da kaybeder yapılandırma şartlarını uyguladığında EA yeniden konumları açmayacak.

Yapılandırma a çılıyor: Yerlerini sabit bir sayıyla açmak için öncelik verilir; Zavallı depo kullanılması gerektiğinde, sabit eller sayısı 0,0'e ayarlanmalıdır; When opening a position based on the position, the first two parameters need to be set to 0, which is the percentage of the total account amount; Deviation: The value of the signal stop loss position plus the deviation is the stop loss position for opening the position.

Batch opening: sinyal amplitüsü çok büyük olduğunda, EA gruplarda a çmayı ve sinyal açılmasını destekleyecek. Açılmak için 0.382, 0.5 açılmak için ve 0.618 açılmak için arka sınamayı yapın. Toplarda açılmanın yüzdesi açılmak için ayarlanan eller sayısına ya da yüzdesine dayanacak.

Çıkış stratejisi: kazanç ve kaybı>X'de korumayı bastırın; Mobil durak kaybı 1:1'den daha büyük bir orana (1.0'a) ayarlanmalıdır. Mobil durak kaybı 1.3'e ayarlandığında, EA'nın durak kaybı pozisyonunu 1:1'in oranına, fiyat kırılması bile ratio ulaştığında (1.3:1'e) ayarlayacak. Aralık hatta proporsyon ulaştığında (1.6:1), EA durum kaybı pozisyonunu (1.3:1) ayarlayacak. Karşılık ve kaybetme oranına dayanan toplantılar ve yakın konumlardan çık

Sinyal ayarlaması: fiyat kritik bir pozisyona ulaştığında yapılması gereken sinyal ve döngül.