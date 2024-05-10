PositionSignalTrading

Fonctions de base:

Reconnaissance des signaux de Trading: Cette ea est capable de détecter automatiquement les signaux de Trading clés sur le marché, y compris pinbar, engloutissement, ligne de gestation et top Typing, entre autres. Ces signaux sont tous basés sur le comportement historique des prix du marché et ont été largement validés et sont considérés comme des références commerciales importantes par un large éventail de traders.

Automatiser le trading: une fois que les signaux de Trading ci - dessus sont reconnus, EA effectue automatiquement des opérations de Trading, y compris l'ouverture, la fermeture, le paramétrage de stop loss et de profit, etc. Cela réduit considérablement les opérations manuelles du trader tout en améliorant la cohérence et l'efficacité du Trading.

Gestion des risques: EA dispose de mécanismes de gestion des risques intégrés qui peuvent être personnalisés en fonction de la tolérance au risque du Trader. Avec une gestion rationnelle des positions et des paramètres stop loss, cette ea est conçue pour aider les Traders à réduire les risques de Trading et à réaliser des bénéfices solides.

Optimisation des performances: Nous optimisons en permanence les algorithmes et les performances d'ea afin de garantir qu'il puisse fonctionner de manière stable dans diverses conditions de marché. Dans le même temps, nous fournissons également aux traders des enregistrements et des rapports de Trading détaillés pour les aider à mieux comprendre les performances commerciales d'ea.

Facile à utiliser: Cette ea dispose d'une interface utilisateur intuitive et d'options de configuration simples, ce qui permet aux traders de se lancer facilement et de personnaliser leur configuration. Que vous soyez un trader expérimenté ou un débutant, maîtrisez rapidement l'utilisation de cette ea.

Description des paramètres:

Paramètres globaux: toutes les conditions doivent être remplies pour que la position soit ouverte pour tous les signaux.

Configuration contrôlée par le vent: EA n'ouvrira plus ses positions une fois que les bénéfices ou les pertes quotidiens auront atteint les exigences de configuration

Configuration d'ouverture de position: l'ouverture de position est prioritaire pour un nombre fixe de mains; Lorsque vous devez utiliser pour perdre des positions, vous devez définir le nombre de mains fixes à 0,0; Lorsque vous devez ouvrir une position en fonction de la position, vous devez définir les deux premiers paramètres à 0, le pourcentage du montant total du compte; Déviation: la valeur de la position stop du signal plus la déviation est la position stop de la position ouverte.

Ouverture de position par lots: lorsque l'amplitude du signal est trop grande, EA sélectionnera l'ouverture de position par lots, le signal de support apparaît ouverture de position, backtest 0.382 ouverture de position, backtest 0.5 ouverture de position, backtest 0.618 ouverture de position. Le pourcentage d'ouverture par lots effectue une ouverture par lots en fonction du nombre de mains ou du pourcentage de montant configuré pour l'ouverture.

Stratégie d'apparition: protection de poussée lorsque le gain et la perte > = x; Le Stop mobile doit être fixé à plus de 1: 1 (1,0), lorsque le stop mobile est fixé à 1,3 et que le ratio prix / bénéfice atteint (1,3: 1), EA place le stop à la position du ratio bénéfice / perte (1: 1). Lorsque le ratio bénéfice / perte atteint (1,6: 1), EA place la position stop à (1,3: 1), et ainsi de suite. Matchs fractionnés selon le ratio bénéfice / perte

Paramètres de signal: signaux et périodes à faire lorsque le prix atteint une position critique.