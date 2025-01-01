MetaQuotes Nuova Piattaforma MetaTrader 4 build 1440 L'aggiornamento di MetaTrader 4 sarà rilasciato Venerdì 21 febbraio 2025. Questa versione fornisce importanti miglioramenti sulla sicurezza, correzioni di errori e miglioramenti alla stabilità della piattaforma. L'aggiornamento sarà disponibile attraverso il sistema Live Update

MetaQuotes Nuova Piattaforma MetaTrader 4 build 1420 L'aggiornamento di MetaTrader 4 sarà rilasciato Venerdì 24 Maggio 2024. Questa versione fornisce importanti miglioramenti sulla sicurezza, correzioni di errori e miglioramenti alla stabilità della piattaforma. L'aggiornamento sarà disponibile attraverso il sistema Live Update

Alberto Lili Errore strategy tester ottimizzazione ( 3 ) Salve, premetto che non sono esperto e stò facendo prove di ottimizzazione di qualche expert, non mi parte proprio l'ottimizzazione, e mi esce sotto nel diario questo errore, quale potrebbe essere il problema

incubo78 Problema strategia tester Metatrader ( 2 ) Buongiorno, premetto non sono super esperto Sto sperimentando un EA da me scritta su Metatrader 4 e dopo 4/5 giorni di test si blocca Sto lavorando a TF5 minuti..... Ovviamente ho scaricato lo storico dei dati. Vorrei testarla per mesi o un anno ma si blocca dopo poco senza dar errori. grazie

Testa96 Non riesco a fare il loging sull'applicazione da pc ( 1 ) Buonasera, qualcuno può aiutarmi? dovrei fare il loging su MetaTrader 4 da pc, ma non mi prende le credenziali, qualcuno ha avuto lo stesso problema

Alessandro Furlani Reti neurali per MQL4 Buongiorno sono interessata al'implementazione delle reti neurali negli EA, ho gia visto i vari articoli pubblicati ma io vorrei un esempi pratico su cui lavorare. C'è qualche anima gentile che me ne fornisce uno ? Grazie

Alessandro Furlani Bottone Close All ( 2 ) Vorrei mettere un bottone su un EA che se clikkato mi faccia il closeAll di tutti gli ordini aperti di quel specifico EA. Qualcuno ha un pezzo di codice gia pronto come esempio da farmi vedere ? Grazie

Alessandro Furlani Copy trading su server diversi ( 1 ) Buonasera, ho una architettura MT4 composta da tre MT4 terminal che girano su 3 VPS diversi. Vorrei fare copy trading con una MT4 master che gira su uno dei VPS o sul mio Laptop connesso alla rete di casalinga FTTH. Ho visto che sono disponibili vari EA che fanno copy trading ma mi sembra di capire

Luciano Balconi Dove trovo la mia vps che ho pagato? ( 1 ) Il giorno 18 ho acquistato una vps metaquotes con abbonamento per tre mesi e collegata ad un account demo. Oggi ho chiuso l'account demo ed è sparita la VPS. Se guardo mi dice che non ho abbonamenti attivi ma ho pagato per tre mesi. Dove trovo la VPS pagata e come la collego al mio nuovo account

PollyMichaMiry Mt4 android problema ( 1 ) Sul mio telefono android non vedo più le fasce colorate blu o rossa quando sei con orini aperti. Qualcuno mi sa spiegare perchè? Il sistema è aggiornato e la versione è compatibile col telefono. Grazie a tutti per la risposta

samapi cancellazione expert adwisor Buongiorno non so per quale motivo oggi mi sono trovato gli expert caricati su vari graffici assenti la mt4 e completamente vuota le operazioni vanno avanti ma non so come fare a ripristinare il tutto chiedo aiuto alla comunity

Paolo197 assistenza Buona sere vi scrivo per ricevere assistenza sulla connessione internet explorer, in quanto ogni volta che dal serve vostro mi collego alla mia mt4 per accedere poi direttamente dalla stessa al sito web di https://www.mql5.com/it/market/mt4/expert/free?filter=grid per poter scaricare cio che mi

Alessandro Furlani Indicatori no repaint ( 1 ) Buongiorno vorrei realizzare un indicatore no repaint e mi piacerebbe vedere un codice mql4 di esempio, anche molto semplice. Qualcuno me ne può dare una copia ? Grazie

Mirko D'Alò inserimento simbolo salve, non ho la possibilità di inserire il simbolo XAUUSD su meta trade 4. potete darmi indicazioni. grazie

Giovanni Maccioni BUG: mediazioni ricominciano da capo ( 2 ) Buongiorno, ho creato un trading system che funziona correttamente come da strategia. c è solo un problema.. se chiudo l MT4 e la riapro, qualora ci fosse una coppia con operazioni aperte, il trading system "azzera" le mediazioni e non tiene il lottaggio. ESEMPIO: - ogni 50 pips media moltiplicando

Giuseppe De Benedictis MT4 Casella postale ( 1 ) Buongiorno, ogni qualvolta arriva un messaggio nella casella postale, la Mt4 si posiziona automaticamente nella schermata nel terminale. Vorrei sapere se è possibile disabilitare questa funzione. Grazie

Andrea nicola Macd Qualcuno mi sa dire la formula in mql5 di una media mobile di periodo lunga meno la media mobile di periodo corta Es: media mobile 80- media mobile 40 Grazie

Simo Ilmari Dodero Cosa succede con i caratteri, dimensione e risoluzione grafica a questo indicatore tipo iEposure ? Ciao, ho preparato un indicatore, uso le etichette label, ho iniziato osservando l'indicatore iExposure e non ho avuto problemi, ma al passarlo ad un amico si vede differente nonostante abbia messo la stessa size del font... Io ho provato a cambiare risoluzione, a ridurla da 1080p in giù ma non mi

Matteo Pallotta Salvare il valore rsi per utilizzarlo come stop loss dinamico ciao a tutti, oggi chiedo aiuto a qualcuno per individuare il valore di un indicatore appena si apre uno stop di acquisto/vendita, in modo da calcolare la differenza di valore attuale rispetto al valore dell'indicatore al momento dell'apertura dell'ordine. quindi quello di cui ho bisogno è che, non

Davide Riva gold ea Hello everyone, I'm trying to write a simple EA for MT4, but during backtesting I encounter this error for all trades: 2024.05.14 12:29:52.244 2024.05.13 23:50:02 test XAUUSD ,M5: Failed to open sell position. Error code: 131 2024.05.14 12:29:52.244 2024.05.13 23:50:02 test XAUUSD,M5: OrderSend

Stefano Cerbioni is possible create or exist a candel wiyh VP ? hi guys is possible create or exist a barr with also volume profile like this foto https://www.jumpstarttrading.com/wp-content/uploads/2022/07/Candlestick-Volume-Profile.png

Yurij Izyumov Scriverò l'indicatore gratuitamente 1286 1 2 3 4 5 ... 128 129) Scriverò un indicatore gratuito per MQL4 alle condizioni di distribuzione gratuita - posizionamento come prodotto gratuito sul mercato o codice in CodeBase. Posso anche scriverlo in MQL5, ma la mia preferenza è per MQL4 - dipende dalla logica e, naturalmente, è meglio scrivere qualcosa di

Stefano Cerbioni why this indicator when attach over chart immidiatly unttach ? ( 1 ) Hi guys i created this code but when attach over a chart not return me error but immidiatly detach anyone have some ide_ thanks //+------------------------------------------------------------------+ //| MaxLeverageExposure.mq4 | //|