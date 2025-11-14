Errore nell'utilizzo dell'e-mail automatica / Error using automatic email
Errore nell'utilizzo dell'e-mail automatica
Nel Journal ricevo il messaggio: login a smtp.gmail.com:587 non riuscito quando utilizzo il pulsante Test in Strumenti-Opzioni-E-mail. Tutte le impostazioni sono corrette perché prima funzionava. Qualcuno può darmi qualche consiglio? Grazie.
Error using automatic email
I receive, in the Journal, the message: login to smtp.gmail.com:587 failed when I use the Test button in Tool-Options-Email. All the settings are correct because it worked before. Can anyone give me some advice? Thanks.