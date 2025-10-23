Errore strategy tester ottimizzazione

Salve, premetto che non sono esperto e stò facendo prove di ottimizzazione di qualche expert, non mi parte proprio l'ottimizzazione, e mi esce sotto nel diario questo errore, quale potrebbe essere il problema ?

Probabilmente stai generando i tuoi file FXT con un prodotto di terze parti come “TickStory” o “Tick Data Suite”.

You are probably generating your FXT files with a 3rd party product like "TickStory" or "Tick Data Suite".

 

You are probably generating your FXT files with a 3rd party product like "TickStory" or "Tick Data Suite".

Qull' errore è scomparso, ma adesso mi compare quest'altro , a cosa è dovuto ?


 
Non si tratta di un errore. Ti informa semplicemente che i risultati di un back-test precedente sono stati memorizzati nella cache e che non sarà necessario eseguire nuovamente il test, ma verranno semplicemente visualizzati quei risultati. Se desideri forzare un nuovo back-test, ricompila il programma o elimina il file della cache.

It is not an error. It simply informs you that the results of a previous back-test has been cached and there will be no need to run the test again, and simply displays those results. If you want to force a new back-test, either recompile the program or delete the cache file.

