Errore strategy tester ottimizzazione
Probabilmente stai generando i tuoi file FXT con un prodotto di terze parti come “TickStory” o “Tick Data Suite”.
(Traduzione automatica applicata al testo originale in inglese)
You are probably generating your FXT files with a 3rd party product like "TickStory" or "Tick Data Suite".
Fernando Carreiro #: Probabilmente stai generando i tuoi file FXT con un prodotto di terze parti come “TickStory” o “Tick Data Suite”.
(Traduzione automatica applicata al testo originale in inglese)
You are probably generating your FXT files with a 3rd party product like "TickStory" or "Tick Data Suite".
Qull' errore è scomparso, ma adesso mi compare quest'altro , a cosa è dovuto ?
Non si tratta di un errore. Ti informa semplicemente che i risultati di un back-test precedente sono stati memorizzati nella cache e che non sarà necessario eseguire nuovamente il test, ma verranno semplicemente visualizzati quei risultati. Se desideri forzare un nuovo back-test, ricompila il programma o elimina il file della cache.
(Traduzione automatica applicata al testo originale in inglese)
It is not an error. It simply informs you that the results of a previous back-test has been cached and there will be no need to run the test again, and simply displays those results. If you want to force a new back-test, either recompile the program or delete the cache file.
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Salve, premetto che non sono esperto e stò facendo prove di ottimizzazione di qualche expert, non mi parte proprio l'ottimizzazione, e mi esce sotto nel diario questo errore, quale potrebbe essere il problema ?