Vladon:

Bene, diciamo che c'è una serie di scambi, e ha anche un saldo di depositi e prelievi. IMHO.

un'opzione! Grazie.
 
nessun problema.
 

Le e-mail hanno smesso di essere inviate. Questo è l'errore nel registro:

//---

A cosa può essere collegato questo?

Ho usato queste impostazioni prima e tutto ha funzionato:

 
Controlla la password e riscrivila, per favore.
 

Problemi nei modelli

template <typename TTT>
string _print( const string str, TTT value ) { return ( value != NULL ? str + "=" + value : NULL ); }

void OnStart()
{
        int a100 = 5;
	string str = _print( "a100", a100 );
	Comment( str );
}

File EX5 non valido - errore a livello di runtime, ma se si scambia:

template <typename TTT>
string _print( TTT value, const string str ) { return ( value != NULL ? str + "=" + value : NULL ); }

void OnStart()
{
        int a100 = 5;
        string str = _print( a100, "a100" );
        Comment( str );
}

tutto va bene.

 
Sì, questo sarà risolto. Anche scoperto.
Potete dirmi per favore come rintracciare nell'EA se c'è stato un errore di connessione? Nell'indicatore la variabile prev_calculated è azzerata, ma nell'EA?
 

Gli enum anonimi sono permessi o no? L'aiuto dice che, a differenza del C++, non lo sono, ma l'esempio:

enum {
        TORDER_BUY = 2,
        TORDER_SELL
};

Finora funziona.

 
A100:

Permesso per il bene della compatibilità con il codice esistente e per semplificare il porting del codice.
 
TERMINALE_CONNESSO

Connessione a un server commerciale

bool
