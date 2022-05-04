Errori, bug, domande - pagina 853
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
1. Perché l'editor si chiude quando premo view-tools? La finestra degli strumenti non appare affatto.
2. Perché mostra il contenuto della guida, ma non gli articoli stessi? L'aggiornamento della guida non aiuta.
3. Il log del terminale dice che OpenCl non è stato trovato, installare l'ultimo videodriver per una migliore performance. Inoltre dice nessun commento.
Ho provato a ripristinare il mio Windows e a installare/aggiornare MT5, ma non è servito. Non voglio smontare tutto e installarlo di nuovo.
1. Perché l'editor si chiude quando premo view-tools? La finestra degli strumenti non appare affatto.
2. Perché mostra il contenuto del file di aiuto ma non gli articoli stessi? L'aggiornamento della guida non aiuta.
3. Il log del terminale dice che OpenCl non è stato trovato, installare l'ultimo videodriver per una migliore performance. Inoltre dice nessun commento.
Ho provato a ripristinare il mio Windows e a installare/aggiornare MT5, ma non è servito. Non voglio smontare tutto e installarlo di nuovo.
Qual è la versione esatta del sistema operativo? Forse un Windows XP molto vecchio senza service pack?
Per aggiornare all'ultima versione del terminale, connettiti al server MetaQuotes-Demo e apri un conto demo su di esso.
Ho incontrato un inconveniente sconosciuto. Venerdì, verso mezzanotte, l'Expert Advisor ha smesso di funzionare sul NordFX-Server, anche se un paio d'ore fa era tutto a posto. Con la stampa, ecc. ho ottenuto:
_price - prezzo regolato (dopo aver controllato i livelli di stop e libero);
prezzo - prezzo iniziale;
nella terza riga - lotto minimo, lotto massimo e volume di scambio.
Ho fatto di tutto - azzerato i campi e reinventato l'aiuto, e pogatil forum - il problema non poteva essere risolto. A proposito, io uso questa funzione nel mio campionato e l'ho usata anche nel precedente, cioè sono più o meno sicuro.
Ho provato il server GoMarkets-Demo - la stessa cosa.
Ho provato il server Metaquotes-Demo - funziona come dovrebbe (!?).
Ora ho eseguito lo stesso Expert Advisor su NordFX-Server all'apertura del mercato (anche se il terminale è già stato aggiornato):
Come puoi vedere - tutto è lo stesso, solo una piccola differenza (non so, è importante o no) - GBPUSD è stato pompato di nuovo e il mio commercio ha avuto successo.
Almeno ho dimenticato tutto e mi sono riposato durante il fine settimana, invece di pensare a cosa c'era di sbagliato :)
I nuovi avvertimenti nel 705 sono belli:Non solo tutte le variabili sono esattamente inizializzate(openp è inizializzato alle operazioni in, e se tutta la storia viene interrogata, allora chiaramente in sarà prima di out o inout - ma sono d'accordo che in questo caso, il compilatore non è un telepate; cnt2 - penso che ci sia un piccolo difetto:
È ovvio che il ciclo sarà eseguito almeno una volta; RetF - analogamente a openp, cioè ammetto che il compilatore aveva il diritto di emettere un avviso)
Ma la questione è diversa: gli errori nell'inlider sono generati solo quando si compila qualcosa che usa questo inline. Se compilate l'inline stesso, l'avvertimento non apparirà.
I nuovi avvertimenti nel 705 sono belli:Non è sufficiente che tutte le variabili siano inizializzate esattamente(openp è inizializzato alle transazioni in, e se l'intera storia viene interrogata, allora chiaramente in sarà prima di out o inout - ma sono d'accordo che in questo caso il compilatore non è un telepate; cnt2 - penso che ci sia un piccolo difetto:
È ovvio che il ciclo sarà eseguito almeno una volta; RetF - analogamente a openp, cioè ammetto che il compilatore aveva il diritto di emettere un avviso)
Ma la questione è diversa: gli errori nell'inlider sono generati solo quando si compila qualcosa che usa questo inline. Se compilate l'inline stesso, non avrete avvertimenti.
Gli inluders non passano attraverso la generazione del codice, quindi alcuni dei controlli non funzionano.
Questo perché gli inluder non sono programmi standalone e le loro funzioni sono quasi completamente rimosse durante l'ottimizzazione, poiché non hanno punti di ingresso per l'analisi dei thread di esecuzione.
Gli inluder non passano la fase di generazione del codice e per questo alcuni controlli non funzionano.
Questo perché gli inluder non sono un programma autonomo e le loro funzioni sono quasi completamente rimosse quando vengono ottimizzate, poiché non hanno punti di ingresso per l'analisi dei thread di esecuzione.
Vuoi dire che l'editor è fuori uso? Quale versione dell'editor, 705?
Vuoi dire che l'editor si blocca? Quale versione dell'editor, 705? - MetaEditor 5.00 Build 705 (05 Oct 2012) L'editor può compilare ed eseguire un vecchio EA, che è in buone condizioni. Ma se c'è un errore nell'Expert Advisor, lo mastica e non succede niente - la Toolbox con l'errore non appare. In allegato c'è uno screenshot prima del crash
Puoi darmi uno screenshot?
Vuoi dire che l'editor si blocca? Quale versione dell'editor, 705? - MetaEditor 5.00 Build 705 (05 Oct 2012) L'editor può compilare ed eseguire un vecchio EA in buone condizioni. Ma se c'è un errore nell'Expert Advisor, lo mastica e non succede niente - la Toolbox con l'errore non appare. Ecco uno screenshot prima del crash
Inviamo con tutti i dettagli (versione dell'asse, bit rate, registrazione, versione di IE) a servicedesk. Abbiamo provato sul nostro sito - non si ripete.
Le notizie in russo sono così:
windows 8 64 bit 705 build, liteforex.
Dove devo andare con questo? Al dc, al service desk?