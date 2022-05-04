Errori, bug, domande - pagina 620

-Alexey-:
Me lo ricordo, ma non riesco a capire. È chiaro che un ordine pendente Buy Limit viene aperto quando il suo livello viene raggiunto dal prezzo Ask. Pertanto, in quel momento il prezzo Bid attuale si trova a una distanza inaccettabile dallo SL (eseguito anch'esso al Bid) misurato prima come prezzo di esercizio (cioè prezzo Ask al momento dell'esecuzione) - Livello di Stop. L'unica cosa con cui si può cercare di spiegare questo è che non si sa in anticipo quale sarà il prezzo di esecuzione dell'offerta al momento dell'esecuzione. Se questa è l'intenzione - ok, tutto è chiaro, grazie per il post dettagliato.

No, pensaci.

Hai messo un ordine stop-loss, poi il prezzo si avvicina a questo stop-loss.

Non hai davvero una domanda come "ops, il prezzo si sta avvicinando al livello di stop, dobbiamo spostare lo stop loss immediatamente" ))

 
sergeev:

Non si ottiene la domanda "ops, il prezzo si sta avvicinando al livello di stop, dobbiamo spostare lo stop loss immediatamente").

Certo che sì. Molte persone lo fanno. :))
 
sergeev:

Prima le cose importanti.

Stiamo parlando di stop negli ordini di acquisto o di ordini di acquisto in sospeso?

Non credo che sia più un ordine di mercato).
 
Vorrei conoscere maggiori dettagli sulle nuove proprietà disponibili nella nuova costruzione(572), vale a dire:

6. MQL5: Добавлены свойства торгового инструмента - SYMBOL_SESSION_*.

Non c'è ancora una descrizione nell'aiuto, e non sono stato in grado di scoprirlo da solo, poiché tutti i valori di ritorno sono a zero:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   Symbol_Session_();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| СВОЙСТВА_SYMBOL_SESSION_*                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void Symbol_Session_()
  {
   int DEALS=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SESSION_DEALS);
   int SELL_ORDERS=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS);
   int BUY_ORDERS=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS);
//---
   double AW=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_AW);
   double BUY_ORDERS_VOLUME=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME);
   double CLOSE=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_CLOSE);
   double INTEREST=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_INTEREST);
   double OPEN=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_OPEN);
   double PRICE_LIMIT_MAX=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX);
   double PRICE_LIMIT_MIN=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN);
   double PRICE_SETTLEMENT=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT);
   double SELL_ORDERS_VOLUME=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME);
   double TURNOVER=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_TURNOVER);
   double VOLUME=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_VOLUME);
//---
   Comment("SYMBOL_SESSION_*","\n",
           "--------------------------------------------","\n",
           "DEALS: ",DEALS,"\n",
           "SELL_ORDERS: ",SELL_ORDERS,"\n",
           "BUY_ORDERS: ",BUY_ORDERS,"\n",
           "AW: ",AW,"\n",
           "BUY_ORDERS_VOLUME: ",BUY_ORDERS_VOLUME,"\n",
           "CLOSE: ",CLOSE,"\n",
           "INTEREST: ",INTEREST,"\n",
           "OPEN: ",OPEN,"\n",
           "PRICE_LIMIT_MAX: ",PRICE_LIMIT_MAX,"\n",
           "PRICE_LIMIT_MIN: ",PRICE_LIMIT_MIN,"\n",
           "PRICE_SETTLEMENT: ",PRICE_SETTLEMENT,"\n",
           "SELL_ORDERS_VOLUME: ",SELL_ORDERS_VOLUME,"\n",
           "TURNOVER: ",TURNOVER,"\n",
           "VOLUME: ",VOLUME
          );
  }
 
tol64:

Vorrei conoscere maggiori dettagli sulle nuove proprietà disponibili nella nuova costruzione(572), vale a dire:

Non c'è ancora una descrizione nell'aiuto, e non sono stato in grado di scoprirlo da solo, poiché tutti i valori di ritorno sono a zero:

Queste sono informazioni sulla sessione di trading per gli strumenti di scambio - di scarsa applicabilità al Forex.
La descrizione nella guida è già in fase di preparazione.
tol64:

Vorrei conoscere maggiori dettagli sulle nuove proprietà disponibili nella nuova costruzione(572), vale a dire:

Non c'è ancora una descrizione nell'aiuto, e non sono stato in grado di scoprirlo da solo, poiché tutti i valori di ritorno sono a zero:

La descrizione può essere trovata nella versione online della Documentazione - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants:

SIMBOLO_SESSIONE_VOLUME

Volume totale degli scambi nella sessione corrente

doppio

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Fatturato totale nella sessione corrente

doppio

SIMBOLO_SESSIONE_INTERESSE

Volume totale delle posizioni aperte

doppio

SIMBOLO_SESSIONE_ACQUISTO_VOLUME

Volume totale di ordini di acquisto al momento

doppio

SIMBOLO_SESSIONE_VENDITA_ORDINI_VOLUME

Volume totale di ordini di vendita al momento

doppio

SIMBOLO_SESSIONE_APERTA

Prezzo di apertura della sessione

doppio

SIMBOLO_SESSIONE_CHIUSA

Chiudere il prezzo

doppio

SIMBOLO_SESSIONE_AW

Prezzo medio ponderato della sessione

doppio

SIMBOLO_SESSIONE_PREZZO_SETTLEMENT

Prezzo per la sessione corrente

doppio

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Prezzo minimo consentito per la sessione

doppio

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Prezzo massimo consentito per sessione

doppio

Rosh:

Una descrizione è disponibile nella versione online della Documentazione - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants:

Alessandro 2012.01.11 08:48 #

Grazie. Ho provato a cercare sul sito, senza fortuna.

 

Sono scioccato. O la stampante emette solo la parte intera, o la divisione è stata annullata.

//| Script program start function                                    |
void OnStart()
  {
   int i;
   double   a,b ;
   for(i=0;i<10;i++)
      {
         a=1/2;
         b=1/2;
         Print("a=",a," ","b=",b) ;
      }   
  }
 
ivandurak:

Sono scioccato. O la stampa emette solo la parte intera, o le cancellazioni sono state annullate.


Prima di tutto, si dividono gli interi, quindi si ottiene un intero, leggete la conversione dei tipi https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/casting
