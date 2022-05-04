Errori, bug, domande - pagina 620
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Me lo ricordo, ma non riesco a capire. È chiaro che un ordine pendente Buy Limit viene aperto quando il suo livello viene raggiunto dal prezzo Ask. Pertanto, in quel momento il prezzo Bid attuale si trova a una distanza inaccettabile dallo SL (eseguito anch'esso al Bid) misurato prima come prezzo di esercizio (cioè prezzo Ask al momento dell'esecuzione) - Livello di Stop. L'unica cosa con cui si può cercare di spiegare questo è che non si sa in anticipo quale sarà il prezzo di esecuzione dell'offerta al momento dell'esecuzione. Se questa è l'intenzione - ok, tutto è chiaro, grazie per il post dettagliato.
No, pensaci.
Hai messo un ordine stop-loss, poi il prezzo si avvicina a questo stop-loss.
Non hai davvero una domanda come "ops, il prezzo si sta avvicinando al livello di stop, dobbiamo spostare lo stop loss immediatamente" ))
Non si ottiene la domanda "ops, il prezzo si sta avvicinando al livello di stop, dobbiamo spostare lo stop loss immediatamente").
Prima le cose importanti.
Stiamo parlando di stop negli ordini di acquisto o di ordini di acquisto in sospeso?
Vorrei conoscere maggiori dettagli sulle nuove proprietà disponibili nella nuova costruzione(572), vale a dire:
6. MQL5: Добавлены свойства торгового инструмента - SYMBOL_SESSION_*.
Non c'è ancora una descrizione nell'aiuto, e non sono stato in grado di scoprirlo da solo, poiché tutti i valori di ritorno sono a zero:
Vorrei conoscere maggiori dettagli sulle nuove proprietà disponibili nella nuova costruzione(572), vale a dire:
Non c'è ancora una descrizione nell'aiuto, e non sono stato in grado di scoprirlo da solo, poiché tutti i valori di ritorno sono a zero:
La descrizione nella guida è già in fase di preparazione.
Vorrei conoscere maggiori dettagli sulle nuove proprietà disponibili nella nuova costruzione(572), vale a dire:
Non c'è ancora una descrizione nell'aiuto, e non sono stato in grado di scoprirlo da solo, poiché tutti i valori di ritorno sono a zero:
La descrizione può essere trovata nella versione online della Documentazione - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants:
SIMBOLO_SESSIONE_VOLUME
Volume totale degli scambi nella sessione corrente
doppio
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
Fatturato totale nella sessione corrente
doppio
SIMBOLO_SESSIONE_INTERESSE
Volume totale delle posizioni aperte
doppio
SIMBOLO_SESSIONE_ACQUISTO_VOLUME
Volume totale di ordini di acquisto al momento
doppio
SIMBOLO_SESSIONE_VENDITA_ORDINI_VOLUME
Volume totale di ordini di vendita al momento
doppio
SIMBOLO_SESSIONE_APERTA
Prezzo di apertura della sessione
doppio
SIMBOLO_SESSIONE_CHIUSA
Chiudere il prezzo
doppio
SIMBOLO_SESSIONE_AW
Prezzo medio ponderato della sessione
doppio
SIMBOLO_SESSIONE_PREZZO_SETTLEMENT
Prezzo per la sessione corrente
doppio
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
Prezzo minimo consentito per la sessione
doppio
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
Prezzo massimo consentito per sessione
doppio
Una descrizione è disponibile nella versione online della Documentazione - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants:
Alessandro 2012.01.11 08:48 #
Grazie. Ho provato a cercare sul sito, senza fortuna.
Sono scioccato. O la stampante emette solo la parte intera, o la divisione è stata annullata.
Sono scioccato. O la stampa emette solo la parte intera, o le cancellazioni sono state annullate.