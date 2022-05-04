Errori, bug, domande - pagina 617
Dove sono le prime otto ore del lunedì?
+ Se si minimizza il terminale durante il test e poi lo si massimizza dopo, ottengo qualcosa come (collassa la finestra delle citazioni):
Build 567, terminale - Alpari (dal 565 erano questi glitch), WinXP SP3 (32bit), conto demo in Alpari - rublo.
costruire 567
Informazioni costanti sulla mancanza di memoria. Questo non era il caso prima.
I calendari a discesa (inizio e fine del periodo di prova) si chiudono 0,5 secondi dopo l'apertura.
Il deposito iniziale è costantemente resettato a 10000.
Discoteca:
Bild 567, terminale Alpari (c'erano questi problemi con il 565), WinXP SP3 (32bit), conto demo Alpari - rublo.
Inoltre, nel momento in cui le linee diventano vuote, SymbolInfoTick(Symbol(), tick) restituisce degli zeri in tick.bid e tick.ask.
+ zeri vengono visualizzati nella finestra per aprire/chiudere/modificare ordini e posizioni.
Apparentemente il problema è nel conto in rubli di Alpari (o forse è a causa del vetro), perché ho aperto il terminale da Broco e sono entrato nel server demo di Alpari lì - aperto il conto in rubli demo - la "discoteca" ripetuta
Ciao!
Forse qualcuno ha avuto questo problema in MQL5. A volte (in circa un caso su cento) il mio EA non riesce a cancellare un ordine pendente fino a quando io stesso non cancello manualmente tutti gli ordini pendenti. In questo caso nessun errore viene semplicemente cancellato. O forse qualcun altro li rimuove? Se qualcuno è disposto ad aiutare, se necessario vi invierò login e password e numero di conto con "ordini catturati". Grazie in anticipo.
void OnTick()
{
Richiesta MqlTradeRequest;
MqlTradeResult risultato;
MqlTradeCheckResult check Result;
//------ cancellare l'ordine ------
request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
//request.order=OrderGetTicket(0);
request.order=8273050; // specifica esplicitamente di non cancellare tutto
if(OrderCheck(request,checkResult))
{
Alert(richiesta.ordine);
Alert(richiesta.azione);
OrderSend(richiesta,risultato);
}
else
{
Alert("Errore: ",checkResult.retcode);
}
}
Ho la testa incasinata! Questo semplice design non funziona. Il file esiste, ma non può essere trovato o aperto. Perché?!
Grazie! Il file è stato trovato, ma ancora non si apre. Errore durante l'apertura del file: 5004. Cosa può essere?
Molto probabilmente questo file è aperto da un altro programma e quindi è attualmente bloccato.
No, è un semplice file di testo con una riga all'interno, non aperto da nessun'altra parte.
Voglio solo leggere una riga del file come esempio. Ma non funziona!
La cosa interessante è che se imposto il flagFILE_READ, l'errore è 5004,
e se FILE_READ|FILE_WRITE, il file si apre senza errori (ma ancora nessuna riga può essere letta da esso).
Non capisco niente...
Ecco l'intero codice: