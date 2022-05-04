Errori, bug, domande - pagina 592
come si fa a preparare un EA per un campionato in tutte le 12 valute se il server demo fornisce solo 6 di quelle consentite per i test + alcune altre, o mi sto collegando in modo sbagliato?
Visita il sito web dei Campionati e troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno nella sezione Notizie. Prima dell'inizio del campionato, abbiamo pubblicato diversi articoli sull'argomento.
Il servizio dei segnali morirà dopo il campionato? O sarà reso permanente?
Dopo essere passato alla nuova build (555), il terminale ha smesso di salvare la posizione (stato di attività corretto) per "Strumenti", "Market Watch", "Tester" e"Finestra dati".
Dopo che il terminale è stato chiuso e riaperto (non minimizzato, ma chiuso) tutto ciò che è al di fuori del modulo principale scompare. Da quanto ho capito, il terminale pensa per qualche motivo che il commerciante abbia fatto a meno di queste cose. Devo andare nel menu e riattivare tutto (la cosa buona è che almeno la posizione è ricordata).
Il "Navigator" si trova, come sempre, insieme ai grafici nella finestra del modulo principale, è OK.
Il sistema operativo è Win XP32, Bild 555, ho due monitor. Su una finestra principale (su cui navigatore e grafici), e sulla seconda tutti i suddetti ("Strumenti", "Market Watch", "Tester" e "Finestra dati").
PS
Non posso dire di x64 e di altri sistemi operativi, non ho la possibilità di controllarlo su due monitor.
l'intervallo sulla cronologia delle transazioni non viene salvato:
Ora, dopo essere usciti ed entrati di nuovo:
Questo era il caso in MT4 ed è stato trasferito in MT5. Ha senso salvare gli ultimi dati inseriti. Anche se io stesso non li ricordo!
Gli indicatori della coppia non principale non funzionano nel tester nel periodo precedente all'inizio del test (linea blu).
Nel periodo di test nella modalità " Solo prezzi aperti" il diagramma sugli strumenti non-core è a gradini, nelle altre modalità non si osserva (linea blu)
Indicatori che calcolano sugli stessi strumenti che il Tester sta funzionando normalmente (linea verde).