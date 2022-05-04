Errori, bug, domande - pagina 594
Gli sviluppatori chiederanno in ogni caso di localizzare tutto, creare un'applicazione al SR, allegare un esperto e descrivere tutto nel modo più dettagliato possibile.
Sono gli sviluppatori (li conoscete) e i telepatici si riposano oggi. :)
Va bene.)) Ora lo localizzerò)).
La telepatia non c'entra niente. Il punto è che un tale errore l'ho per la prima volta, e ho pensato che si verifica in alcuni casi specifici, e posso almeno consigliare sul forum in quali casi può essere, e poi io stesso lo risolverò.
Cioè, vorrei sapere, violazione di accesso scrivere (0x-code) e violazione di accesso leggere (0x-code) in quali casi si verifica? Non ho toccato questo programma per circa un mese. Significa che questo problema può aver iniziato a verificarsi dopo qualche build. Forse gli sviluppatori hanno rafforzato i controlli e ora devono scrivere il codice più correttamente. Solo dove cercare un errore in ~20 000 linee di codice? )))
Signori, per favore consigliate qual è un modo compatto (forse esistono funzioni) per identificare il valore più grande/piccolo di uno dei buffer esistenti? Non solo identificare, ma anche determinare qual è il buffer con il valore più grande/piccolo.
Supponiamo di avere 4 buffer, allora la cosa più semplice che ci viene in mente è di confrontare prima il 1° con gli altri (tipo if(one[0]<two[0] && one[0]<three[0]&& ...etc.). Se è falso, allora confrontate il secondo allo stesso modo e così via. Ma questo è un po' macchinoso.
ArrayMinimum restituisce l'indice del valore minimo dell'array, nello stesso modo in cui funziona ArrayMaximum.
Se volete confrontare diversi buffer, potete ottenere i valori estremi e poi confrontarli usando if o fmin, fmax.
Pensi che questo metodo richieda meno risorse della semplice forza bruta che ho scritto sopra?
Assolutamente no,
anche se no, se gli array da cercare sono lunghi 3-4 barre e gli array sono 2-3, sarà più veloce.
Ho appena letto le descrizioni delle funzioni...
ArrayMinimum è un altro esempio, poiché ho bisogno di confrontare il valore della barra 0 e non ho bisogno di cercare la storia dell'array.
fmin confronta solo due buffer, che senso ha? Potrei anche usare lo standard se. Ma poi si ottengono molte condizioni... 4 complessi per il minimo e lo stesso numero per il massimo...
fmin non sta confrontando i buffer, sta confrontando due valori.
Ora il vostro compito è chiaro, dovete trovare un estremo tra i valori paralleli di diversi buffer.
Ora rispondi, hai bisogno di questo solo per i valori zero ? o hai bisogno di ripetere questa azione per molti valori paralleli ?
È necessario per un Expert Advisor che fa trading dal mercato. Quindi, abbiamo bisogno di confrontare i valori di tutti i buffer sulla barra corrente.
Ecco uno screenshot dell'indicatore, sulla barra zero del quale è necessario trovare il buffer massimo e minimo:
Allora è semplice, assegnate in ordine tutti i valori nulli dei buffer in un array (potete anche impostarlo staticamente poiché il numero di buffer è noto in anticipo) e applicate le funzioni ArrayMinimum ArrayMaximum a questo array sommario, come risultato otterrete il numero di buffer in ordine di assegnazione.