Errori, bug, domande - pagina 599
Alexey, questi sono il tipo di inconvenienti con l'indicatore che capitano a volte:
A volte disegna solo la linea del dollaro all'inizio e basta, finché non apri le proprietà e le applichi.
La cronologia viene scaricata per tutti i TFs/valute?
Se usa meno valute, disegna tutto la prima volta?
Ho dato un'occhiata all'indicatore. Apparentemente ha ereditato un blocco di codice da MT4:
Potete rilasciare una versione con l'opzione di disabilitarlo, cioè che l'indicatore usi i periodi dei muwings specificati nell'inpu senza aggiungere altri valori ad essi?
Ho dato un'occhiata all'indicatore. Apparentemente ha ereditato un blocco di codice da MT4:
Questo indicatore è completamente basato su quello che ha dato alexx_v. È lo stesso di quello che gli ho dato, mi ha chiesto di non fare modifiche amatoriali.
cioè che l'indicatore usi i periodi dei muwings specificati nell'inpu senza aggiungere altri valori ad essi?
Sì, c'è una storia. È stato disegnato bene, ma credo che sia successo dopo che la connessione è stata interrotta. E dalla prima volta, disegna tutte le valute.
Ho appena sentito il terminale ristabilire la comunicazione con il server dopo una pausa, così ho controllato e c'è un altro problema:
il problema è risultato essere che SeriesInfoIXXX restituiva 0 quando si richiedeva il numero di barre e restituiva un errore 4401.
Così ora ho impostato l'indicatore per ricalcolare quando si verifica questo errore.
Posso fare riferimenti a un elemento di un array? Se sì, come posso farlo?
Per esempio, ho trovato l'elemento massimo di un array alto in una certa area. Ho bisogno di ricordare la sua miscelazione relativa alla fine dell'array e continuare a cercare altri massimi in altre sezioni. Quando ho esaminato tutti gli elementi dell'array, userò questi collegamenti per estrarre gli elementi che ho trovato.
C'è un ordinamento chiamato "bubble sorting", il termine persistent sorting si applica a questo ordinamento (cercatelo su Google), poiché è un ordinamento persistente potete applicare l'ordinamento per indici invece di ordinare i valori, quindi avrete in mano l'array originale intatto, e l'array per indici in cui i dati sono ordinati.
Ho molta esperienza nel campo dell'ordinamento degli indici, ma ho molta esperienza nel campo dell'ordinamento degli indici, e ho molta esperienza nel campo dell'ordinamento degli indici.
Posso fare riferimenti a un elemento di un array? Se sì, come posso farlo?
Per esempio, ho trovato l'elemento massimo di un array alto in una certa area. Ho bisogno di ricordare la sua miscelazione relativa alla fine dell'array e continuare a cercare altri massimi in altre sezioni. Quando ho esaminato tutti gli elementi dell'array, userò questi collegamenti per estrarre gli elementi che ho trovato.
Se l'elemento è sotto forma di classe, è possibile.
Se è solo un numero, allora fate un array di dimensioni simili, dove scriverete gli indici nell'ordine in cui sono stati trovati.