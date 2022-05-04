Errori, bug, domande - pagina 588
Avete provato ZeroMemory()?
Applied....thank you....helped....)
2011.12.01 22:18:58 Core 1 'M.ex5' ha una nuova versione non supportata, per favore aggiorna il tuo agente tester
Come faccio a fare quello che mi chiede il terminale?
Se non puoi, perché mostra questo messaggio?
Ho già rivolto la mia domanda a SD, 10 giorni fa.
Roboforexe ha 2 tipi di conti, Instant Execution e Market Execution, nel primo caso il tipo di riempimento è AON o FOK, nel secondo devi usare IOC, che è il modo più esperto.
All'inizio ho cercato di impostare il tipo di riempimento automaticamente con
Ho scritto uno script di controllo e ho fatto una domanda al BOD.
Ho un problema con questo script, ma in pratica richiede valori diversi.
Forse questo è un bug del server RoboForex...
Qual è il bug degli indicatori? Vanno e vengono. Solo quelli che sono in una finestra separata!!!
Ecco uno screenshot di quando gli indicatori sono scomparsi. Ogni tanto scompaiono e poi appaiono... arbitrariamente. C'è anche un video...
Attenzione, gli indicatori di base stanno scomparendo!!! Questo significa che il bug è significativo. C'è lo stesso problema con gli indicatori personalizzati.
Signori sviluppatori, correggete questo bug, non è molto bello...
555 tester. Quando si cerca di eseguire un singolo test attraverso il cloud (usando agenti locali disabilitati, agenti cloud abilitati e in stato Ready) appare il messaggio "nessuno degli agenti selezionati è pronto, test non iniziato". È così che deve essere?
Supponiamo che io abbia un computer con un PR di circa 10, e che voglia eseguire un test (il risultato senza dettagli mi basta) su una porzione sufficientemente grande di storia. Una tale corsa richiederebbe diverse ore in queste circostanze. In questa situazione può essere preferibile eseguire attraverso il cloud, inoltre - il cliente paga.
Tester 555.
L'ottimizzazione attraverso il cloud (100 passaggi) non è andata fino in fondo. Si è fermato a 97. Rilasciato dopo un'ora di inattività. Diversi passaggi con errori "no memory" o "cannot initialize expert", circa 100 (quasi tutti!) "optimization pass XX returned to queue", diversi "pass XX returned result 0.00 in YYYY ms (PR ZZZZ)" (non inclusi nel grafico e nei risultati di ottimizzazione!)
...
RO 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:39 pass 37 risultato restituito 9006.50 in 11 sec (PR 99)
HF 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:40 pass 70 risultato restituito 9006.50 in 43 sec (PR 125)
LM 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:43 pass 82 con risultato 9006.50 restituito in 4087 ms già processato da un altro agente
CQ 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:45 pass 48 con risultato 9006.50 restituito in 5 sec già processato da un altro agente
EL 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:49 pass 24 con risultato 9006.50 restituito in 10 sec già processato da un altro agente
HP 0 MQL5 Cloud Europe 15:07:04 pass 44 ha restituito il risultato 9006.50 in 3915 ms (PR 99)
QG 0 MQL5 Cloud Europe 15:07:20 pass 90 risultato restituito 9006.50 in 5 sec (PR 59)
KS 0 MQL5 Cloud Europe 15:07:28 pass 69 ha restituito il risultato 9006.50 in 5 sec (PR 118)
FE 0 Tester 16:23:35 ottimizzazione finita, totale passaggi 97 (87 passaggi riusciti)
HD 0 Statistiche 16:23:35 ottimizzazione passata in 1 ora 42 minuti 41 secondi
DP 0 Statistiche 16:23:35 locali 0 compiti (0%), remoti 0 compiti (0%), cloud 120 compiti (100%)
HE 0 MQL5 Cloud Europe 16:23:35 connessione chiusa
LN 0 MQL5 Cloud Europe 2 16:23:35 connessione chiusa
QG 0 MQL5 Cloud Hong Kong 16:23:35 connessione chiusa
QN 0 MQL5 Cloud USA 16:23:35 connessione chiusa
QI 0 Tester 16:23:35 file cache C:\Program Files\MetaTrader 5\tester\cache\fourth_20110919_2_multi_SE.GBPUSD.M1.0.xml scritto
ID 3 Tester 16:23:35 fermato dall'utente
Si noti che PR 59 (passaggio 90) restituisce il risultato in 5 secondi, mentre PR 125 (passaggio 70) restituisce il risultato in 43...
L'applicazione alla SR è in fase di elaborazione.
Questo è dovuto al fatto che nel tester una singola esecuzione viene eseguita in un singolo thread. Dato che una singola corsa è un processo sequenziale. Cioè, ogni risultato successivo di questo processo dipende dal risultato del precedente. La parallelizzazione di un processo sequenziale non è conveniente dal punto di vista tecnico. È vantaggioso collegare il cloud quando i processi sono indipendenti ed eseguiti in diversi thread. Per esempio, l'ottimizzazione. Ogni corsa è individuale e non dipende dai risultati delle corse precedenti. Ecco perché il processo di ottimizzazione si connette al cloud dove ogni agente esegue la sua singola esecuzione. Spero di essermi spiegato chiaramente.
Bisogna guardare fuori dagli schemi (c)
Non vedo alcuna controindicazione all'esecuzione di una corsa separata nel cloud (tranne il prezzo).