Che differenza c'è? Sembrano tutti uguali.
 
alexx_v:

Qual è la differenza? Sembra che siano resi allo stesso modo.

Quando una valuta non ha barre (per esempio, abbiamo finito le barre) e la valuta corrente ha delle barre, allora i valori cadono (le frazioni diventano grandi) a causa del valore mancante

Questo è il punto che ho fissato.

Si può fare in modo che tutte le linee abbiano lo stesso spessore per default? O, meglio ancora, in .mq5. Non importa come specifichi lo spessore nelle impostazioni, continua a disegnare di default.
 
alexx_v:

Si può fare in modo che tutte le linee abbiano lo stesso spessore per default?
impostare Spessore_linea =1

Meglio ancora, mettilo in .mq5.

non puoi, usa 8 file mqh.

sergeev:

impostare Spessore_linea =1

ordine).

non funzionerà, usa 8 file mqh.

non puoi metterli dove vuoi tu?
 
sergeev:
versione con sincronizzazione delle valute senior TF
posso chiedere il codice sorgente?
 
sergeev:

è solo un indicatore. è un peccato che nessuno sul forum 4 voglia dare qualche idea sensata su come può essere usato per l'analisi di mercato.

Il codice sorgente è di 8 file mqh. quindi ex5.

Ho alcune idee, possiamo discutere. Avete suggerito le vostre idee da qualche parte?

Ho la mia realizzazione di indicatori simili, è particolarmente interessante osservarli dopo aver collegato una rete neurale ad essi.

 
Graff:

Ho alcune idee che possiamo discutere. Avete espresso le vostre idee da qualche parte?

Non l'ho fatto, non ho avuto nessuna idea.
Alexey, a volte questo tipo di inconveniente si verifica con l'indicatore:

E a volte disegna solo una linea del dollaro all'avvio e basta, finché non si aprono le proprietà e si applicano.

 
sergeev:
versione con sincronizzazione delle valute TF superiori

Ho dato un'occhiata all'indicatore. Apparentemente ha ereditato un blocco di codice da MT4:

//---- parameters
// for monthly
int mn_per = 12;
int mn_fast = 2;
// for weekly
int w_per = 9;
int w_fast = 3;
// for daily
int d_per = 5;
int d_fast = 3;
// for H4
int h4_per = 12;
int h4_fast = 2;
// for H1
int h1_per = 24;
int h1_fast = 8;
// for M30
int m30_per = 16;
int m30_fast = 2;
// for M15
int m15_per = 16;
int m15_fast = 4;
// for M5
int m5_per = 12;
int m5_fast = 3;
// for M1
int m1_per = 10;
int m1_fast = 4;
....
   switch(Period())
     {
       case 1:     per1 = m1_per;  per2 = m1_fast;  break;
       case 5:     per1 = m5_per;  per2 = m5_fast;  break;
       case 15:    per1 = m15_per; per2 = m15_fast; break; 
       case 30:    per1 = m30_per; per2 = m30_fast; break;
       case 60:    per1 = h1_per;  per2 = h1_fast;  break;
       case 240:   per1 = h4_per;  per2 = h4_fast;  break;
       case 1440:  per1 = d_per;   per2 = d_fast;   break;
       case 10080: per1 = w_per;   per2 = w_fast;   break;
       case 43200: per1 = mn_per;  per2 = mn_fast;  
     }

Potete rilasciare una versione con un'opzione per disabilitarlo, cioè che l'indicatore usi i periodi dei muwings specificati nell'input senza aggiungere altri valori ad essi?

