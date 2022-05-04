Errori, bug, domande - pagina 598
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Qual è la differenza? Sembra che siano resi allo stesso modo.
Quando una valuta non ha barre (per esempio, abbiamo finito le barre) e la valuta corrente ha delle barre, allora i valori cadono (le frazioni diventano grandi) a causa del valore mancante
Questo è il punto che ho fissato.
Si può fare in modo che tutte le linee abbiano lo stesso spessore per default?
Meglio ancora, mettilo in .mq5.
non puoi, usa 8 file mqh.
impostare Spessore_linea =1
ordine).
non funzionerà, usa 8 file mqh.
versione con sincronizzazione delle valute senior TF
è solo un indicatore. è un peccato che nessuno sul forum 4 voglia dare qualche idea sensata su come può essere usato per l'analisi di mercato.
Il codice sorgente è di 8 file mqh. quindi ex5.
Ho alcune idee, possiamo discutere. Avete suggerito le vostre idee da qualche parte?
Ho la mia realizzazione di indicatori simili, è particolarmente interessante osservarli dopo aver collegato una rete neurale ad essi.
Ho alcune idee che possiamo discutere. Avete espresso le vostre idee da qualche parte?
Alexey, a volte questo tipo di inconveniente si verifica con l'indicatore:
E a volte disegna solo una linea del dollaro all'avvio e basta, finché non si aprono le proprietà e si applicano.
versione con sincronizzazione delle valute TF superiori
Ho dato un'occhiata all'indicatore. Apparentemente ha ereditato un blocco di codice da MT4:
Potete rilasciare una versione con un'opzione per disabilitarlo, cioè che l'indicatore usi i periodi dei muwings specificati nell'input senza aggiungere altri valori ad essi?