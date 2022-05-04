Errori, bug, domande - pagina 582
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Qui sotto c'è uno script che dovrebbe emettere le etichette per il carattere selezionato, indipendentemente dal carattere su cui viene lanciato. Tuttavia, emette le etichette solo quando viene lanciato sullo stesso carattere. Plz ha bisogno di una spinta.
Invece di:
bisogno di
Invece di:
bisogno di
Perché non funziona con Symbol()?
emette le etichette sul simbolo selezionato, indipendentemente dal simbolo su cui è lanciato.
con Symbol() prenderà quella che viene lanciata.
Perché l'enumerazione ENUM_APPLIED_PRICE inizia con 1?
risultato:
Qual è l'ora restituita dalla funzione TimeCurrent( )?
La guida recita:
Restituisce l'ultima ora conosciuta del server, l'ora di arrivo dell'ultima quotazione di uno dei simboli selezionati in Market Watch. Nel gestore OnTick() questa funzione restituirà il tempo del tick in arrivo da elaborare. In altri casi (per esempio, nei gestori OnInit(), OnDeinit(), OnTimer() e così via) questo è il tempo dell'ultimo arrivo della quotazione per qualsiasi simbolo disponibile nella finestra "Market Watch", lo stesso tempo mostrato nell'intestazione di questa finestra. Il valore del tempo è generato sul server commerciale e non dipende dalle impostazioni del tempo del PC dell'utente.
L'ora di arrivo dell'ultima quotazione per qualsiasi simbolo - può essere significativamente diversa per simboli diversi da- specialmente per quelli, per i quali gli scambi sono chiusi))
Se si guarda la panoramica del mercato - server MQL (l'immagine è presa oggi):
Vediamo l'ora 15:22:42 - non corrisponde a nessuno dei simboli. Forse qualcosa deve essere modificato sul server?
Signori MQ ha un piccolo suggerimento:
Quando si ottimizza un EA, si può accidentalmente chiudere il terminale. È possibile fare una conferma per chiudere.
Per coloro che non ne hanno bisogno fare un flag nelle impostazioni del tester.
Spero che altri utenti di MT mi sostengano. È un peccato quando alcuni giorni di lavoro vanno in fumo e bisogna ricominciare tutto da capo.
Signori MQ ha un piccolo suggerimento:
Quando si ottimizza un EA, si può accidentalmente chiudere il terminale. È possibile fare una conferma per chiudere.
Per coloro che non ne hanno bisogno fare un flag nelle impostazioni del tester.
Spero che altri utenti di MT mi sostengano. È un peccato quando alcuni giorni di lavoro vanno in fumo e bisogna ricominciare tutto da capo.
E c'è anche una perdita di contatto nell'interruttore di rete (non si sa mai quanti problemi ha l'utente finale). In generale, il problema deve essere ampliato,
Fate un salvataggio automatico intermedio dei dati interni del tester (sapete, l'ultima popolazione),
in modo che (il tester) possa continuare la ricerca dall'ultimo punto salvato in un nuovo inizio.
HZZ Questa funzione è stata a lungo testata sui giochi (rari giochi possono essere superati regolarmente senza salvare) e si giustifica abbastanza bene. Quindi non sarebbe un nuovo modello della moto.
Con tutto il rispetto, vi prego di spiegare il problema. Imho, il problema non è nello sciatore e non nell'asfalto, gli sci rimangono. Come è possibile che il ciclo diventi infinito? O calciare in direzione dello sci.
Se si corregge il testo della classe in questo modo
allora tutto funziona:
2011.11.27 11:06:13 proba (EURUSD,M30) La funzione start ha restituito false
2011.11.27 11:06:12 proba (EURUSD,M30) La funzione start ha restituito true
2011.11.27 11:06:12 proba (EURUSD,M30) La funzione Start è tornata vera
2011.11.27 11:06:12 proba (EURUSD,M30) La funzione Start è tornata vera
2011.11.27 11:06:11 proba (EURUSD,M30) La funzione Start è tornata vera
2011.11.27 11:06:10 proba (EURUSD,M30) La funzione Start è tornata vera
2011.11.27 11:06:09 proba (EURUSD,M30) La funzione Start è tornata vera
2011.11.27 11:06:07 proba (EURUSD,M30) La funzione Start è tornata vera
2011.11.27 11:05:59 proba (EURUSD,M30) La funzione Start è tornata vera
2011.11.27 11:05:44 proba (EURUSD,M30) La funzione Start è tornata vera
Meraviglie.
Se fissate il testo della classe in questo modo
funziona.
meraviglie.