Vict:
Naturalmente potrei fare VPS o qualche altra cosa contorta, il Quad ha già fissato un livello abbastanza alto, e se mi sposto a qualcosa non peggio (perché potrei fare tutto più facile lì). E poi, secondo me, la piattaforma dovrebbe essere amica del trader, è la sua "macchina", e ora bisogna pensare a come aggirarla, quindi a come aggirarla.
Non ho incontrato broker che usano MT4 e che hanno intenzione di rinunciarvi. L'hai fatto?
Interesting:
papaklass:
Ho provato questo, ma per qualche motivo non funziona per più di un mese. Il test si ferma e l'agente viene scaricato.

Questo è già un motivo di indagine da parte del Service Desk.

Potresti inviare il tuo esperto con una spiegazione dettagliata di come e cosa stai facendo passo dopo passo in modo che possiamo riprodurre il problema? Dopo la ricerca, l'esperto inviato sarà irrimediabilmente cancellato.

 
papaklass:
... Se facessero anche una scheda nel menu 'finestre' in modo che i grafici possano essere disposti a cascata. Sarebbe ancora più conveniente.
Sì, sarebbe un'aggiunta utile. Quello che manca è la possibilità di visualizzare più di un grafico alla volta.
 
papaklass:
Falso allarme. Avevo un difetto. Non ho usato il visualizzatore per molto tempo. Non ha messo correttamente l'indicatore nell'esperto. Ora va bene. Ho appena controllato.
Il fatto è che abbiamo dei crash del visualizzatore a causa degli indicatori (apparentemente anche abilitati in modo errato). Non siamo stati in grado di riprodurre questi crash da noi, ma vorremmo davvero andare a fondo della questione
 
papaklass:
Se facessero anche una scheda nel menu 'finestre' in modo che i grafici possano essere disposti a cascata. Sarebbe ancora più conveniente.
Sfortunatamente, questo non accadrà. L'architettura dell'applicazione a un documento non permette
 
papaklass:
Cioè, dovrei comunque mandare un esperto E far scaricare l'agente?
Sì, per favore, se puoi.
 
papaklass:
Lo mando al servizio?
Sì. Sarà più veloce da smontare
 

Qui sotto c'è uno script che dovrebbe emettere le etichette per il carattere selezionato, indipendentemente dal carattere su cui viene lanciato. Tuttavia, emette le etichette solo quando viene lanciato sullo stesso carattere. Plz ha bisogno di una spinta.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime LeftTime ,RighTime ;
   double   LeftPrice,RighPrice ;
   MqlRates price[];
   CopyRates(Symbol(),0,0,10,price);
   ArraySetAsSeries(price,true);
   LeftTime=price[9].time ;
   LeftPrice=price[9].open ;
   RighTime=price[0].time ;
   RighPrice=price[0].open ;
   Visual_v("EURUSD",LeftPrice,LeftTime,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,clrBlue) ;
   Visual_v("EURUSD",RighPrice,RighTime,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,clrBlue,LeftPrice,LeftTime);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void  Visual_v(string InstrVis,double price_vis,datetime time_vis,int kodmet_vis,color color_vis,double BegLeftPrice=0,datetime BegLeftTime=0)
   {//InstrVis инструмент на котором рисуются метки
   // price_vis  цена на которой будет установлена метка 
    //  time_vis   время цены открытия бара на котором будет установлена метка
    //  kodmet_vis код метки если код==SYMBOL_RIGHTPRICE то позиция закрывается необходимо прорисовать
    //  траекторию движения позиции в виде линии от цены открытия 
    //  BegLeftPrice цена от которой будет рисоваться линия 
    // BegLeftTime время от которой будет рисоваться линия 
    static int CntMet=0 ;
    long currChart,prevChart=ChartFirst();
    int   i ;
    bool PresentChart=false ;
    if(ChartSymbol(prevChart) == InstrVis) { PresentChart=true; currChart=prevChart;}// первый открытый график с нашим символом 
    else
      {//перебираем все открытые графики
         for(i=0;i<100;i++)
         {  
            currChart=ChartNext(prevChart); // на основании предыдущего получим новый график
            if(currChart<0) break;          // достигли конца списка графиков
            if(ChartSymbol(currChart) == InstrVis)
               {//нашли график с нашим символом 
                  PresentChart=true ; break ;
               }
            prevChart=currChart ;// выбираем следующий график 
            //Print(limit," Номер ","  Финансовый инструмент ",ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
         }
      }  // нет окрытого графика с нашим символом некуда ставить метку    
    if(!PresentChart){ Print(" Нет открытого графика с указанным инструментом ") ; return ;}
    string NameMet ;
    NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);
    switch(kodmet_vis)
      {
       case 29 :// код левой ценовой метки
         NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя ценовой метки
         if (!ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,0,time_vis,price_vis));//создаем обьект метка
            { Print(" Ошибка создания обьекта ",GetLastError());
            }
         ObjectSetInteger(currChart,NameMet,OBJPROP_COLOR,color_vis);//рисуем метку выбранного цвета 
         CntMet++ ;
         break;
       case 30://код правой ценовой метки 
         NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя ценовой метки
         ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,0,time_vis,price_vis);//создаем обьект метка
         ObjectSetInteger(currChart,NameMet,OBJPROP_COLOR,color_vis);//рисуем метку выбранного цвета 
         CntMet++ ;
         NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя линии траектория позиции
         ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_TREND,0,time_vis,price_vis,BegLeftTime,BegLeftPrice);//создаем обьект линия 
         CntMet++ ;
          break;
       default:
         break;
      }
   }
 
ivandurak:

Qui sotto c'è uno script che dovrebbe emettere le etichette per il carattere selezionato, indipendentemente dal carattere su cui viene lanciato. Tuttavia, emette le etichette solo quando viene lanciato sullo stesso carattere. Plz ha bisogno di una spinta.


Gli oggetti sono creati (presenti nella lista degli oggetti). La questione è probabilmente le coordinate su cui volete che appaiano.

