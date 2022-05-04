Errori, bug, domande - pagina 581
Naturalmente potrei fare VPS o qualche altra cosa contorta, il Quad ha già fissato un livello abbastanza alto, e se mi sposto a qualcosa non peggio (perché potrei fare tutto più facile lì). E poi, secondo me, la piattaforma dovrebbe essere amica del trader, è la sua "macchina", e ora bisogna pensare a come aggirarla, quindi a come aggirarla.
Non ho incontrato nessun broker che usa MT4 e che ha intenzione di rinunciarvi. L'hai fatto?
Ho provato questo, ma per qualche motivo non funziona per più di un mese. Il test si ferma e l'agente viene scaricato.
Questo è già un motivo di indagine da parte del Service Desk.
Potresti inviare il tuo esperto con una spiegazione dettagliata di come e cosa stai facendo passo dopo passo in modo che possiamo riprodurre il problema? Dopo la ricerca, l'esperto inviato sarà irrimediabilmente cancellato.
... Se facessero anche una scheda nel menu 'finestre' in modo che i grafici possano essere disposti a cascata. Sarebbe ancora più conveniente.
Falso allarme. Avevo un difetto. Non ho usato il visualizzatore per molto tempo. Non ha messo correttamente l'indicatore nell'esperto. Ora va bene. Ho appena controllato.
Cioè, dovrei comunque mandare un esperto E far scaricare l'agente?
Lo mando al servizio?
Qui sotto c'è uno script che dovrebbe emettere le etichette per il carattere selezionato, indipendentemente dal carattere su cui viene lanciato. Tuttavia, emette le etichette solo quando viene lanciato sullo stesso carattere. Plz ha bisogno di una spinta.
Gli oggetti sono creati (presenti nella lista degli oggetti). La questione è probabilmente le coordinate su cui volete che appaiano.