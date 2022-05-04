Errori, bug, domande - pagina 583

L'unico modo per farlo è assegnare esplicitamente il valore di una funzione a una variabile. Si prega di correggere.
class proba
  {
   private:
      int   Nambe;
   public:
       void     Init(){Nambe=10 ;};
       void     Vedenie() {Nambe--  ;};
       bool     Start(){if (Nambe >0) return(true); return(false) ;};        
  };
//=========================================================================
proba cikl;
void OnStart()
  {
      cikl.Init();
      bool aaa;
        do
          {
            cikl.Vedenie() ;
            Print(" Функция старт вернула ",cikl.Start());
            aaa=cikl.Start() ;
          }
        while(aaa);
  }
Ho scritto di questo lo scorso inverno, ma non è stato ancora corretto.

Se il deposito è più grande di 100m e la dimensione del lotto corrispondente, i risultati di chiusura non vengono più contabilizzati correttamente.

Le perdite su posizioni di chiusura non vengono detratte dal saldo. Per questo motivo,è impossibile testare le strategie su grandi intervalli di storia.

 

C'è un errore nella documentazione.

 
vdv2001:

È frustrante quando qualche giorno di lavoro va in fumo e devi ricominciare tutto da capo.

È stata creata la cache del file? Questo è ciò per cui la cache del file è stata creata e dovrebbe essere usata per i nuovi calcoli.
 
ivandurak:

Con tutto il rispetto, vi prego di spiegare il problema. Imho, il problema non è nello sciatore e non nell'asfalto, gli sci rimangono. Come è possibile che il ciclo diventi infinito? O calciare in direzione dello sci.

Grazie, ce ne occuperemo.
 
Urain:

Perché l'enumerazione ENUM_APPLIED_PRICE inizia con 1?

risultato:

Perché non dovrebbe? Questo enumeratore è sempre stato così
 
stringo:
Perché non dovrebbe? Questo enumeratore è sempre stato così.

In un quartetto, si parte da zero. E anche il resto dell'enumerazione parte da zero. Era facile supporre che questo parta da zero, ma non è così.

In generale, il problema si verifica, e a condizione che non si conosca questa caratteristica, e solo quando si usano numeri invece di nomi (il che è talvolta necessario nei cicli), negli altri casi, si dovrebbe scrivere il nome del valore desiderato.

 
Karlson:

C'è un errore nella documentazione.

Grazie, è stato corretto.
 
papaklass:

Mi manca qualcosa o è un bug?

Dà un errore 4805.
Se è così, funziona bene.

Immagino che la costruzione sia 540. Qual è il bit rate?

Non ho potuto riprodurlo subito.

 
papaklass:

Mi manca qualcosa o è un bug?

Dà l'errore 4805.

Ecco come funzionerà:

//--------------------------ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ПАРАМЕТРОВ------------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES      TF = PERIOD_H4;
//--------------------------ОБЪЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ---------------------------------------------+
int
   frHandle;
bool
   start;   
//--------------------------ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТА-------------------------------------------------------+
int OnInit(){
//---
   frHandle = iFractals(Symbol(),(ENUM_TIMEFRAME)TF);
   if(frHandle == INVALID_HANDLE){
      Print(__FUNCTION__," : ","error handle indicator",GetLastError());
      start = true;
   }
   
//---
   return(0);
}//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
