Errori, bug, domande - pagina 583
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho scritto di questo lo scorso inverno, ma non è stato ancora corretto.
Se il deposito è più grande di 100m e la dimensione del lotto corrispondente, i risultati di chiusura non vengono più contabilizzati correttamente.
Le perdite su posizioni di chiusura non vengono detratte dal saldo. Per questo motivo,è impossibile testare le strategie su grandi intervalli di storia.
C'è un errore nella documentazione.
È frustrante quando qualche giorno di lavoro va in fumo e devi ricominciare tutto da capo.
Con tutto il rispetto, vi prego di spiegare il problema. Imho, il problema non è nello sciatore e non nell'asfalto, gli sci rimangono. Come è possibile che il ciclo diventi infinito? O calciare in direzione dello sci.
Perché l'enumerazione ENUM_APPLIED_PRICE inizia con 1?
risultato:
Perché non dovrebbe? Questo enumeratore è sempre stato così.
In un quartetto, si parte da zero. E anche il resto dell'enumerazione parte da zero. Era facile supporre che questo parta da zero, ma non è così.
In generale, il problema si verifica, e a condizione che non si conosca questa caratteristica, e solo quando si usano numeri invece di nomi (il che è talvolta necessario nei cicli), negli altri casi, si dovrebbe scrivere il nome del valore desiderato.
C'è un errore nella documentazione.
Mi manca qualcosa o è un bug?Dà un errore 4805.
Se è così, funziona bene.
Immagino che la costruzione sia 540. Qual è il bit rate?
Non ho potuto riprodurlo subito.
Mi manca qualcosa o è un bug?Dà l'errore 4805.
Ecco come funzionerà: