L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 970
Imho, questa è una perversione - da Python o Java a R, e da lì a MT.
Questo perché non stai facendo la proposta giusta. In realtà eseguiamo Python, Java e altri in R, mentre R e MT sono buoni amici da molto tempo (nessuna perversione!).
Buona fortuna
Ho lasciato il forex molto tempo fa, e vi consiglio di fare lo stesso.
Attualmente sto testando una strategia con volume minimo sui futures bitcoin.
Sono tornato nel numerai -https://numer.ai/dr_tr
Puoi fare 0,691616 e 83,33% in python?
È tutto su puro R standard, anche il trading su scambi di criptovalute.
Ho visto solo il tuo segnale demo, che hai cancellato, ma almeno hai ancora uno screenshot -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
Si prega di rendere il segnale 424027 pubblico di nuovo, voglio davvero vedere come il tuo "ci sono aggiornamenti migliori, come lo screenshot sopra. La prossima settimana ne caricherò già uno nuovo".
Ho bisogno di una buona sigaretta stabile
Lo farò, non è ancora finita.
non stai confondendo il grafico delle azioni con la tabella dei 4 scambi?
0,0001 btc.
L'abbiamo già visto, ora facciamo sul serio.
Non so da java, ma direttamente da Python a MT un adattatore non sembra difficile. Tuttavia, questa accozzaglia Python-R-MT non sembra essere una soluzione buona e nemmeno giustificata.
Oh bene bene allora, ma ho chiesto equità (da tutti) e anche strategie normali non ditirambo R . 1500 bitcoin? Sei ricco.
Sì, sto volutamente scambiando mashcams ora, in modo da poter iniziare a trasmettere per python più tardi.
Python e Java sono lo standard per l'insegnamento della programmazione nelle scuole americane.
R è terribile nella sintassi. Molte cose ci sono state infilate come stampelle. Per esempio, lavorare con data.frame è sintatticamente diverso dai tipi standard.
https://matplotlib.org/ è molto più facile creare grafici e ha molte più caratteristiche della sua confusa controparte in R.
Python e Java sono lo standard dell'istruzione di programmazione nelle scuole americane.
Ecco la mia domanda: quale linguaggio di programmazione stanno imparando quei cittadini ancora seduti sui vasini?
R è il linguaggio della STATISTICA. Una persona che non ha familiarità con la statistica NON ha bisogno di questo linguaggio, e come tale R è il linguaggio dei professionisti della statistica. Se consideriamo il posto che la statistica occupa nel trading, nel trading reale e professionale, oggi NON conoscere R mette in discussione la professionalità di un trader.
Secondo me, è questa circostanza, la circostanza di ignorare le statistiche, la mancanza di volontà/non abilità di usare le statistiche nel trading che all'inizio mi sorprende e spiega la mia avversione per R.
Ho deciso di postare del materiale intermedio.
Un sistema di trading basato sulla classificazione.
Guru = Chiudere gli incrementi.
Il sistema è di prova: conto gli incrementi dei prezzi di chiusura sullo storico. Gli incrementi ottenuti sullo storico comincio ad inviare come segnale ad un semplice Expert Advisor, che piazza SOLO ordini; io formo ordini ottenuti sugli incrementi: BUY - SELL, cioè il sistema è reversibile.
Cioè il sistema di trading guarda SEMPRE avanti, nel futuro. In termini di classificazione questo approccio dà il 100% di predizione, l'ho controllato, poiché il risultato nel tester è completamente diverso.
Ecco il risultato del tester
Ciò che colpisce è la linea di equilibrio - non molto liscia.
Ma valori assolutamente sorprendenti di operazioni redditizie e perdenti = 64,51% per 35,49%
Ed ecco un'immagine di una posizione lunga perdente seguita da una posizione corta:
Alla faccia dell'insegnante ovvio così ampiamente pubblicizzato qui!
PS. Dovrei notare che la perdita del lungo mostrato non può essere spiegata solo dallo spread.
Ma valori assolutamente sorprendenti di operazioni redditizie e perdenti = 64,51% per 35,49%
Mi sembra che non abbia senso usare tutti i tick se il NS può essere addestrato solo sulle barre. Il test dei prezzi aperti sarà più veloce.