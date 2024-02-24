L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 974
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Aggiungo non per la discussione
https://www.kdnuggets.com/2018/05/poll-tools-analytics-data-science-machine-learning-results.html
Sembra che se si cerca un software di ricerca, la scelta sarebbe Python, come il più evoluto.
Il mio software non è nemmeno nel seminterrato della lista). Ma i prossimi compiti ovviamente non può più gestirli.
Ce n'è un altro in rapido sviluppo:RapidMiner. Dovrò vedere che tipo di strumento è.
Ma ora hanno finalmente fatto quello che avevano promesso nel 2017: pagamenti basati sulla reputazione. La finestra scorrevole per gli ultimi 20 tornei dà un punto per ogni live<0,693. Il numero di punti è reputazione, max=20. Record attuale secondo me = 9. I concorrenti con la reputazione più alta saranno pagati in denaro anche senza lo stacking.
Sì, ho visto una lettera da loro che ricordo che era 0,1NMR per giro (live<0,693) se non mi sbaglio...
Sembra che se si cerca un software di ricerca, la scelta sarebbe Python, come il più evoluto.
Il mio software non è nemmeno nel seminterrato della lista). Ma ovviamente non può gestire i seguenti compiti.
Ce n'è un altro in rapido sviluppo:RapidMiner. Dovrò vedere che tipo di bug è.
RapidMiner non è nemmeno un'applicazione gratuita.
RapidMiner è un'applicazione e non credo che sia gratuita.
Sì, l'ho già cercato. È come LabView di NI o VisSim. Pagato - la configurazione minima è di 10 toni di verde all'anno.
Mi chiedo perché questo possa accadere?
Utilizzando DNN Darch, backpropagation, dropout.
Epoca: 16 di 100
Errore di classificazione sul set di treni: 41.69% (2668/6400)
Epoca: 17 di 100
Errore di classificazione su Train set: 31.87% (2040/6400)
Epoca: 18 di 100
Errore di classificazione su Train set: 32.09% (2054/6400)
Epoca: 19 di 100
Errore di classificazione su Train set: 39.55% (2531/6400)
Epoca: 20 di 100
Errore di classificazione su Train set: 38.02% (2433/6400)
Epoca: 21 di 100
Errore di classificazione su Train set: 49.89% (3193/6400)
Epoca: 22 di 100
Errore di classificazione su Train set: 50.56% (3236/6400)
Epoca: 23 di 100
Errore di classificazione su Train set: 45.56% (2916/6400)
Quindi prende una rete ben addestrata dal passo 17 e la degrada al passo 21.
Capito.Non ha funzionato:
dropout mettere una nuova maschera su ogni epoch, passerò ad ogni miniBatch - dovrebbe migliorare
Errore di classificazione su Train set: 45.11% (2887/6400)
Epoca: 10 di 100
Errore di classificazione su Train set: 34.92% (2235/6400)
Epoca: 11 di 100
Errore di classificazione su Train set: 30.16% (1930/6400)
Epoca: 12 di 100
Errore di classificazione su Train set: 45.28% (2898/6400)
Epoca: 13 di 100
Errore di classificazione su Train set: 39.56% (2532/6400)
SanSanych Fomenko:
A differenza della classificazione R, ci sono alcune sfumature da capire nella classifica di Python:
La situazione con Python 2.7 è la stessa di MQL4. Quindi per un nuovo progetto non c'è scelta di versione - si prende Python 3.
Jython, Pypy, Iron-python, ecc. - sono interpreti Python per altri linguaggi di programmazione, non versioni di Python stesso. È a causa di questi interpreti che Python è ora infilato ovunque.
La versatilità è un enorme vantaggio perché non è specifico del dominio.
La situazione con Python 2.7 è la stessa di MQL4. Quindi per un nuovo progetto non c'è scelta di versione - prendete Python 3.
Jython, Pypy, Iron-python, ecc. - sono interpreti Python per altri linguaggi di programmazione, non versioni di Python stesso. È a causa di questi interpreti che Python è ora infilato ovunque.
L'universalità è un grande vantaggio perché non si deve dipendere dalla zona.
Ho fatto la mia scelta consapevolmente, perché considero Python uno sfavorito rispetto a R.
Ma non sono contro Python - se qualcuno vuole farlo, che lo faccia; inoltre sostengo tale desiderio di impegnarsi in Python, perché Python è necessario per implementare i blocchi decisionali in Expert Advisors, che (blocchi) sono difficili/complicati/impossibili da implementare in µl. Ma sono molto interessato a promuovere una tale comunità, soprattutto se mi mostreranno davvero almeno dei test di EAs che usano Python. Questo non è un problema con R.
Fatto obiettivi in controtendenza, cioè vedere se ci sarà un profitto all'apertura sopra/sotto la MA quando il prezzo tocca la MA.
Risultati al di fuori del campione di allenamento.
Beh, il 30% delle tendenze sembra essere confermato, quindi non è chiaro come fare profitto.
Soprattutto se il test effettivo di EAs che usano Python è mostrato qui. Con R questo problema non esiste.
Ho mostrato più volte i test di tale TS. Non in Python, ma in altri software. Con Python, se c'è un TS, non ci saranno nemmeno problemi.
Nessun problema nemmeno con R - ho fatto TC in R e l'ho testato. Ma R in sé non è rimasto con me, sembrava essere più pratico con altri software - SciLab (non è solo in Top, ma anche in cantina)).
Imho, lei sta drammatizzando la situazione, riducendola all'insostituibilità di R. A proposito, anch'io non ho nulla contro R, e lo uso anche occasionalmente.
Ho fatto la mia scelta, e abbastanza sensatamente, perché considero Python un sottosviluppo rispetto a R.
Ma non sono contro Python - chi vuole impararlo, che lo faccia, inoltre sostengo tale desiderio di imparare Python, perché Python è necessario per implementare i blocchi decisionali negli EA, che (blocchi) sono difficili/complicati/impossibili da implementare in µl. Ma sono molto interessato a promuovere una tale comunità, soprattutto se il programmatore mi mostra almeno dei test di Expert Advisors che usano Python. Con R questo problema non esiste.
Un linguaggio di programmazione è solo uno strumento per risolvere problemi. Un programmatore non deve essere legato a un certo linguaggio. Gli strumenti cambiano costantemente, si evolvono e scompaiono.
Per me, per imparare una nuova lingua al livello iniziale è scaricare la "lingua di riferimento" o la "specifica della lingua" (le lingue normali hanno questa documentazione sul sito ufficiale) e implementare un compito semplice nella lingua imparata. Solo dopo si può valutare la sintassi e le possibilità del linguaggio di programmazione.
Le scorciatoie Python+MQL5 sono presenti in abbondanza su Github. Forse creerò il mio...
Il linguaggio di programmazione di partenza di molte persone era PHP. Quando si conosce una sola lingua, sembra che vada bene. Per molto tempo non sono riuscito a capire perché i programmatori professionisti non amano il PHP, finché non ho imparato C# e Java. Ora posso sicuramente affermare che PHP è terribile nella sintassi e nella libreria.
In questo momento Python è meglio di R. Se domani la R è migliorata, ci tornerò, ma non ancora...