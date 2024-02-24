L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 973
Dovresti renderlo julia.mqh invece di julia.h :)
Direttamente improbabile, imho. È più probabile che si debba creare un wrapper DLL. MQL non è come C++, non sono intercambiabili.
Ora me ne vado, perché non sono in grado di farlo :)
È qui che saluto e vado nell'ombra perché non so come fare :)
Non posso ancora garantire che farò Julia, ma la terrò d'occhio di sicuro).
Il modo migliore è scrivere interamente in Python o Julia, e il terminale scambierà semplicemente
Userò Python o Julia, ma il terminale sarà semplicemente il commercio, naturalmente, il tester non sarà buono, ma se non hft non è fondamentale. Ma poi sarà più facile connettersi ad altre borse, quando tutti i broker mt5 comprerà il mio graal
Il modo migliore è scrivere interamente in Python o Julia, e il terminale scambierà semplicemente
Sì, ognuno deve farsi gli affari suoi. Il terminale dovrebbe commerciare, e il commerciante dovrebbe fare programmi e usare quello che vuole, non quello che gli viene dato.
Sembra che circa mezzo anno fa ne stavamo già parlando). Sembra che siamo arrivati a questa decisione.
Ho aderito a questa ideologia dal 2008. E da molto tempo non mi interessa più quale terminale. Nessuna preferenza). Per esempio, se volessi fare trading con un trader asiatico in una coppia di valute estere, comprerei un sacco di Fibonacci Patterns, ma non lo farei.
Per quanto riguarda il tester, è solo un ciclo. Ha un'aggiunta molto piccola al sistema, e le zecche possono essere rimosse). Se è necessario.
a proposito, ci sono tester per python con visualizzazione e strategie di esempio integrate
Per Julia, apparentemente no.
Beh, non ho lavorato molto con Python. Voglio dire, con i moduli - non ho ancora un compito per questo. Finora tutto si risolve con i vecchi mezzi collaudati.
I pacchetti di SJ Julia, beh, la maggior parte di essi non sono testati, e anche rotti (il pacchetto di XGBoost Julia, a proposito, è rotto, e quello ha 2 anni. In generale, a giudicare dalle date, nessuno è sistematicamente impegnato in questo, Julia.
Totalmente d'accordo, è per questo che ho smesso di partecipare a quel concorso mezzo anno fa :(
Ma ora finalmente hanno fatto quello che avevano promesso nel 2017: pagamenti basati sulla reputazione. Nella finestra scorrevole per gli ultimi 20 tornei danno un punto per ogni live<0,693. Il numero di punti è reputazione, max=20. Record attuale secondo me = 9. I partecipanti con la reputazione più alta saranno pagati in denaro anche senza lo stacking.
In breve - quelli che sanno come fare il forex - hanno in qualche modo imparato a fare modelli stabili dove l'enfasi non è sul 100% di precisione, ma sul fatto che in futuro il modello non funziona peggio che sul trader. E questa conoscenza può ora essere monetizzata lì.
Qualcuno vuole il Pitone, quindi usa qualsiasi mezzo per spingere il suo desiderio, spacciandolo per una sorta di verità.
Ci sono diverse valutazioni dei linguaggi di programmazione, e ho dato tali valutazioni sul mio blog due volte.
Eccone un altro, uno dei più autorevoli TIOBE
A differenza della classificazione R, ci sono alcune sottigliezze nella classifica di Python:
Aggiungo non per la discussione
