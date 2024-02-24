L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 973

Maxim Dmitrievsky:

Dovresti renderlo julia.mqh invece di julia.h :)

Direttamente improbabile, imho. È più probabile che si debba creare un wrapper DLL. MQL non è come C++, non sono intercambiabili.

Yuriy Asaulenko:

Non credo, non credo. È più probabile che si debba fare un wrapper DLL. MQL non è come C++, non sono intercambiabili.

Maxim Dmitrievsky:

Non posso ancora garantire che farò Julia, ma la terrò d'occhio di sicuro).

Yuriy Asaulenko:

Non garantisco che entrerò ancora in Julia, ma gli darò un'occhiata di sicuro).

Il modo migliore è scrivere interamente in Python o Julia, e il terminale scambierà semplicemente

Userò Python o Julia, ma il terminale sarà semplicemente il commercio, naturalmente, il tester non sarà buono, ma se non hft non è fondamentale. Ma poi sarà più facile connettersi ad altre borse, quando tutti i broker mt5 comprerà il mio graal

 
Maxim Dmitrievsky:

Sì, ognuno deve farsi gli affari suoi. Il terminale dovrebbe commerciare, e il commerciante dovrebbe fare programmi e usare quello che vuole, non quello che gli viene dato.

Sembra che circa mezzo anno fa ne stavamo già parlando). Sembra che siamo arrivati a questa decisione.

Ho aderito a questa ideologia dal 2008. E da molto tempo non mi interessa più quale terminale. Nessuna preferenza). Per esempio, se volessi fare trading con un trader asiatico in una coppia di valute estere, comprerei un sacco di Fibonacci Patterns, ma non lo farei.

Per quanto riguarda il tester, è solo un ciclo. Ha un'aggiunta molto piccola al sistema, e le zecche possono essere rimosse). Se è necessario.

Yuriy Asaulenko:

a proposito, ci sono tester per python con visualizzazione e strategie di esempio integrate

Maxim Dmitrievsky:

Beh, non ho lavorato molto con Python. Voglio dire, con i moduli - non ho ancora un compito per questo. Finora tutto si risolve con i vecchi mezzi collaudati.

I pacchetti di SJ Julia, beh, la maggior parte di essi non sono testati, e anche rotti (il pacchetto di XGBoost Julia, a proposito, è rotto, e quello ha 2 anni. In generale, a giudicare dalle date, nessuno è sistematicamente impegnato in questo, Julia.

 
Sono d'accordo:

Totalmente d'accordo, è per questo che ho smesso di partecipare a quel concorso mezzo anno fa :(

Ma ora finalmente hanno fatto quello che avevano promesso nel 2017: pagamenti basati sulla reputazione. Nella finestra scorrevole per gli ultimi 20 tornei danno un punto per ogni live<0,693. Il numero di punti è reputazione, max=20. Record attuale secondo me = 9. I partecipanti con la reputazione più alta saranno pagati in denaro anche senza lo stacking.

In breve - quelli che sanno come fare il forex - hanno in qualche modo imparato a fare modelli stabili dove l'enfasi non è sul 100% di precisione, ma sul fatto che in futuro il modello non funziona peggio che sul trader. E questa conoscenza può ora essere monetizzata lì.

 

Qualcuno vuole il Pitone, quindi usa qualsiasi mezzo per spingere il suo desiderio, spacciandolo per una sorta di verità.

Ci sono diverse valutazioni dei linguaggi di programmazione, e ho dato tali valutazioni sul mio blog due volte.

Eccone un altro, uno dei più autorevoli TIOBE

A differenza della classificazione R, ci sono alcune sottigliezze nella classifica di Python:

  • ci sono molte versioni di questo linguaggio, le due principali NON sono compatibili tra loro, nelle query di ricerca stackoverflow.com è necessario separare una versione dall'altra, inoltre ci sono versioni aggiuntive di questo linguaggio, che dovrebbero anche essere separate nelle query di ricerca(Jython, Pypy, Iron-python, ecc.
  • Quando si usano le classifiche, si dovrebbe capire COSA mostra la classifica: query di google, educazione, ricerca di lavoro, ... La cosa principale è l'area tematica. Python è più versatile di R e a scapito degli estranei alla statistica si colloca al di sopra di R.
  • I concorrenti di R nel campo della statistica e della visualizzazione corrispondente sono SAS, che è molto indietro.

Aggiungo non per la discussione

https://www.kdnuggets.com/2018/05/poll-tools-analytics-data-science-machine-learning-results.html

