L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 969
è inutile discutere, per i miei gusti questo editor è brutto in qualsiasi combinazione di colori, anche la lingua
Penso che tu stesso abbia visto il codice in python, vscode IDE e jupiter notebook.
Non c'è bisogno di discutere, non c'è bisogno di fare valutazioni peggiorative.
Ognuno usa ciò a cui è abituato, utile, semplice, ecc.
Rispetto i diversi approcci, ma non mi piace quando qualcuno inizia a criticare qualcosa senza una profonda conoscenza dell'argomento.
Non c'è bisogno di portare le discussioni in un vicolo cieco come R contro Python contro Java o Windows contro Linux. Non servono a niente, solo i nervi.
Buona fortuna
Stupidità su stupidità.
1. I pacchetti/moduli in Python possono essere caricati con pip install / conda install e i pacchetti con lo stesso nome possono non avere affatto lo stesso contenuto. E questo perl " l'unica fonte della distribuzione è il sito python :)" dovrebbe essere messo negli anali.
2. Né IPython né anaconda sono estensioni di MO. Il primo è un semplice editor con esecuzione di codice a linee/blocchi mentre anaconda è un sistema di gestione dei pacchetti (come un repository) e non solo Python ma anche R.
Se vuoi mostrare le tue conoscenze, fallo. Altrimenti state mostrando il vostro dilettantismo.
Sii modesto.
Non capisco qual è il punto del tuo brontolio in generale, alcune parole e spazzatura che hai scritto.
Se vuoi delle immagini - ho scaricato xgb su un nuovo computer in 3 minuti e ho creato un esempio di prova. Non hai nessun altro con cui discutere per R? :)))
Ho scritto rispettosamente che R e R studio è un brutto linguaggio e IDE, ma ho un grande rispetto per coloro che riescono a lavorarci senza lacrime
mostrami il grafico delle azioni, scimmia )) - Analisi
La frase "mostrami il grafico azionario, l'uistitì))" è prima di tutto notevole per il fatto che la sua idea principale non è solo morale ma anche che l'ironia è tra le righe. Un lettore attento capirà facilmente che lo uistitì gioca il ruolo di un ignorante e "mostrami il grafico delle azioni" è direttamente associato al trading. Le persone-marmosette, che non sanno nulla del commercio, spesso fanno ridere tutti quelli che li circondano con la loro ignoranza. L'ignoranza, soprattutto degli adepti di alto livello R, colpisce tutti quelli che li circondano. L'ironia è che non possono nascondere la loro semplicità e ignoranza.
Buone notizie. Pacchettojsr223: un'integrazione della piattaforma Java per R con i linguaggi di programmazione Groovy, JavaScript, JRuby (Ruby), Jython (Python) e Kotlin.
Per coloro che lavorano con questi linguaggi, è più facile collegare gli script a MT.
Buona fortuna.
Imho, questa è una perversione - da Python o Java a R, e da lì a MT.
Ho smesso con il forex molto tempo fa, e vi consiglio di fare lo stesso.
Ora sto testando una strategia con volume minimo sui futures bitcoin.
Ho ricominciato a partecipare a numerai -https://numer.ai/dr_tr
Puoi fare 0,691616 e 83,33% in python?
Tutto questo su R standard puro, anche il trading su scambi di criptovalute.
Ho visto solo il tuo segnale demo, che hai cancellato, ma almeno hai ancora uno screenshot -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
Si prega di rendere il segnale 424027 pubblico di nuovo, voglio davvero vedere come il tuo "ci sono aggiornamenti migliori, come lo screenshot sopra. La prossima settimana ne caricherò già uno nuovo".