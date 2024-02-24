L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 814

Nuovo commento
 
Mihail Marchukajtes:

Si è notato da molto tempo che quando i futures sono nuovi, i TC sono piccoli e di breve durata. Più i futures sono vecchi, più diventano prevedibili, e quando scadono è un gioco da ragazzi.

Chi specula su nuovi futures? Solo gli ultimi 3 mesi. Se il precedente è finito (o 2-3 giorni prima) - vai al prossimo.

E poi è più o meno lo stesso per tutti e 3 i mesi, tranne che per gli ultimi giorni di esistenza. No - quello più vecchio...))

 
Mihail Marchukajtes:

e con il tuo modo di fare, avrai molto tempo per raggiungere la gente del posto.

Non ne ha bisogno, è qui solo per il trolling. Ci sono letteralmente mucchi di algoritmi graal nel thread, e se non fosse stato scioglilingua, e li avesse provati - sarebbe uscito da tempo dall'alce permanente. Ha anche postato qui quasi il 90% dei grails già pronti, ma per finalizzarli hai bisogno di conoscenze che a lui mancano. Tutti i passi mancanti sono descritti qui nel tema, ma lui ha mandato all'inferno tutti quelli che hanno cercato di aiutarlo e di indirizzarlo nella giusta direzione )))))
Ironic.

[Eliminato]  
Ildottor Trader:

Non ne ha bisogno, è qui solo per trollare. Ci sono letteralmente mucchi di algoritmi graal nel thread, e se non fosse stato scioglilingua, e li avesse provati - sarebbe uscito da tempo dall'alce permanente. Ha anche postato qui quasi il 90% dei grails già pronti, ma per finalizzarli hai bisogno di conoscenze che a lui mancano. Tutti i passi mancanti sono descritti qui nel topic, ma ha detto a tutti quelli che hanno cercato di aiutarlo e indirizzarlo nella giusta direzione di andare a farsi fottere ))))).
Ironico.

o maestro, dammi il restante 10% e ti servirò fedelmente

Perdona uno studente stupido che non vede la scintilla di verità nei tuoi messaggi.

 
Vizard_:

Brevetti negati.

 
Vizard_:

Le foto sono bellissime, naturalmente.

Ma un modo semplice è: fai questo e ottieni quello. Puoi farlo senza immagini. Mi fido delle persone in questo modo).

 
Grigoriy Chaunin:
Saw Shura, sono d'oro. https://www.mql5.com/ru/articles/2930
Vi ho spaventato? Dopo tutto, questa è la prova scientifica dell'imprevedibilità del mercato. Ma cosa fare con il fatto che ci sono agotraders che guadagnano dieci anni nel mercato e non sopravvivono alle perdite? Ogni conoscenza dovrebbe essere messa in discussione e verificata.
 
Maxim Dmitrievsky:

Se avete almeno un predittore con la distribuzione mostrata, allora non avete bisogno di nulla: ci spostiamo su un'isola calda e viviamo lì.


Di solito l'immagine è così:


Ed eccone uno assolutamente splendido.



Questa è la realtà della vita dura, con predittori reali.

[Eliminato]  
SanSanych Fomenko:

Se avete almeno un predittore con la distribuzione mostrata, allora non avete bisogno di nulla: ci spostiamo su un'isola calda e viviamo lì.


Di solito l'immagine è così:


Ed eccone uno assolutamente splendido.



Questa è la realtà della vita dura, con predittori reali.

Per distribuzioni di probabilità intendiamo Bayas. Scriverò più tardi se l'argomento si rivela interessante, per ora non so...

E intendevi le distribuzioni di probabilità relative all'obiettivo sull'OOS?

 
Maxim Dmitrievsky:

Le distribuzioni di probabilità si riferiscono a Bayas. Scriverò più tardi se l'argomento si rivela interessante, per ora non so...

e intendevi le distribuzioni di probabilità relative all'obiettivo sull'OOS?

Scrivere per la centesima volta.

Prendo un predittore e lo divido in due parti per un obiettivo di due classi: una parte appartiene a una classe e l'altra a un'altra. Poi costruiamo due curvilinei e li sovrapponiamo. Sotto di loro facciamo una didascalia: "f*ck you, not money".

Questo è il lavoro.


PS.

Queste curvuline si muovono costantemente l'una rispetto all'altra, per un predittore meno e per l'altro più della larghezza della curvulina. Questo definisce la non stazionarietà dei dati di input per i modelli di classificazione, qualsiasi.

[Eliminato]  
SanSanych Fomenko:

Sto scrivendo per la centesima volta.

Prendo un predittore e lo divido in due parti per un obiettivo di due classi: una parte appartiene a una classe e l'altra all'altra. Poi costruiamo due linee curvilinee e le sovrapponiamo. Sotto di loro facciamo una didascalia: "f*ck you, not money".

Questo è il lavoro.


PS.

Queste curvuline si muovono costantemente l'una rispetto all'altra, per un predittore meno e per l'altro più della larghezza della curvulina. Questo è ciò che determina la non stazionarietà dei dati di input per i modelli di classificazione, qualsiasi.

ora prendere per ogni predittore una stima storica di byssell/hold, tradurla in una stima probabilistica.

prendere diversi predittori, fare lo stesso per ciascuno di essi.

trovare le probabilità condizionali di profitto per un gruppo di caratteristiche

e poi lo metti in NS o insiemi fuzzy come in questo esempio

la stima media oscillerà intorno a 0,5 per ogni predittore, ma le meraviglie dell'approccio bayesiano porteranno i totali a un livello accettabile

questo in teoria :)

1...807808809810811812813814815816817818819820821...3399
Nuovo commento