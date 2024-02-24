L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 820
Mentre c'è una pausa, posterò del testo qui, forse qualcuno sarà interessato.
Cosa ha a che fare questo con il Ministero della Difesa? C'è anche un topic chiamato "Interesting and Humour" - puoi andare lì. Forse qualcuno sarà interessato).
Grazie, molto curioso.
"§1.8 Conclusioni
Tutti, senza eccezione... cercano di trovare un modello migliore... costruire un algoritmo più semplice da esso... e farlo il più velocemente possibile."-Genius))
https://habrahabr.ru/post/171759/
Perché devo sapere tutto questo?
Perché cazzo so tutto questo?
Non preoccupatevi.
Non essere timido.
Sei un alcolizzato?
L'algoritmo per aprire e chiudere un ordine è diverso. Non è chiaro cosa ci trovi attraverso R quando elabori solo segnali aperti...
L'MSE può dare misurazioni errate sui campioni di controllo solo riducendo la gamma di valori da 100 a 85 su base costante.
Non dire sciocchezze, il 70% è un errore dovuto all'obiettivo sbagliato e questi 17%, 30% sono le tue cifre di fantasia dal soffitto. C'è una semplice correlazione tra la precisione e il rapporto nitido, che dopo il 55% dà valori cosmici, semplicemente non capisci di cosa stai parlando 70%
Neanche io so di cosa stai parlando. Si prega di spiegare:
1 Cos'è questo "non è l'obiettivo giusto"?
2. Riferimento a una relazione "semplice" "tra la precisione e il rapporto di nitidezza".
3. Se il tuo modello fornisce una precisione inferiore a 0,75, vai avanti e scartalo.
Ci sono un sacco di oracoli sul sito, dicono senza prove dell'esperimento e senza riferimenti a terzi, solo per fare rumore.
Se avete condotto i vostri esperimenti, date i risultati, se c'è uno studio di terzi, date un link.
Buona fortuna
Era la prima volta che venivo bandito dopo tanti anni. Ma l'ho scoperto l'ultimo giorno del divieto, quindi stavo già pensando di riposare, quindi ho dovuto farlo di nuovo.
Mi metto subito al lavoro. Bersaglio sbagliato. Anche se non è corretto, il modello sarà ottimizzato per l'obiettivo, anche se non è corretto...... Perché un obiettivo sbagliato è un'interpretazione sbagliata di esso. E se l'obiettivo è selezionato e il modello è costruito su di esso, il modello soddisferà i requisiti dell'obiettivo, e solo l'esperto che lo ha costruito decide cosa è, giusto o sbagliato ... IMHO