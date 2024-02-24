L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 404
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Parole d'oro Victor Benedictovich..... Ho anche bisogno di un modello 100 per Alesha? Beh, è veloce, e poi si può calcolare il file dal primo post. Cosa fare quando il TS è addestrato e funziona? Giusto. Segui i suoi segnali. Ma questo è terribilmente noioso....
Allora, che ne dici di uno scheletro commerciale? Chi ne ha uno?
Beh, puoi prendere qualsiasi cosa nel codebase per diversi scopi, tutto dipende dalle tue esigenze. A volte non c'è nemmeno bisogno di scrivere qualcosa da soli.
Il punto non è divertirsi, ma fare soldi ;)
Beh, puoi prendere qualsiasi cosa nel codebase per diversi scopi, tutto dipende dai tuoi bisogni. A volte non c'è nemmeno bisogno di scrivere qualcosa da soli.
Ho già risolto la questione della raccolta dei dati e della loro ulteriore elaborazione, quindi questo compito è già stato risolto per me. Ora voglio trasformarmi in un automa completo. Voglio che controlli le riquotazioni degli errori di comunicazione, che recuperi le transazioni perse, ecc. È importante che apra i commerci con la macchina affidabile di Kalashnikov. E i segnali stessi possono essere già stipati da soli.
In effetti, il carico di deposito non è piccolo, ma il livello di redditività è proprio fuori scala. È vero, è un carico pesante sul mio deposito, ma il mio livello di rendimento sta andando fuori scala. È una questione di opinione .....
Ho risolto il problema della mia raccolta di dati e la sua successiva elaborazione molto tempo fa, quindi per me questo compito è già stato risolto. Ora voglio trasformarmi in un automa completo. In modo che controlli le requote degli errori di comunicazione, raccolga gli scambi interrotti, ecc. È importante che apra i commerci con la macchina affidabile di Kalashnikov. I segnali possono essere scritti da soli.
È facile, quasi tutti i bot hanno funzioni per controllare se una posizione è stata aperta o no, chiusa o no... Tutto lì è standard e uguale per tutti
In effetti, il carico di deposito non è piccolo, ma il livello di redditività è proprio fuori scala. È vero, è un carico pesante sul mio deposito, ma il mio livello di rendimento sta andando fuori scala. È una questione di chi ottiene cosa.....
Bene, provalo ora su un altro pezzo di storia, vedi quanto tempo vivono i modelli
Non ho dati più profondi del contratto precedente, quindi li testerò in combattimento.
Beh, il problema è che non ho dati più profondi del contratto precedente, ci sto già allenando il modello per il secondo giorno, quindi li controllerò in battaglia, come si dice in tempo reale...
Beh, il problema è che non ho dati più profondi del contratto precedente, sono già al secondo giorno di formazione dei modelli su di esso, quindi li controllerò in battaglia, come si dice in tempo reale...
Forse posso trovare le colle da qualche parte
In effetti, il carico di deposito non è piccolo, ma il livello di redditività è proprio fuori scala. È vero, è un carico pesante sul mio deposito, ma il mio livello di rendimento sta andando fuori scala. È una questione di chi ottiene cosa.....
E non dimenticare il compito del 1° post. Anche se è astratto, ha interazioni di predittori nascosti. E molti sistemi non ne tengono conto. Se il tuo cattura queste interazioni, sarà figo.
Prova a insegnare al tuo sistema il problema dal primo post di questo thread. Mi chiedo cosa succederà...
Scusate l'interferenza, la domanda non era per me, ma ero solo curioso di provare con il mio generatore - il problema è risolto in una frazione di secondo nel codice sorgente MQL - una foresta di un albero e senza alcun R. Il codice sorgente è un po' grande, ci sto lavorando, ma è automatico.
Il file allegato MQH - generato automaticamente, MQ4 - script di prova, per eseguire il CSV dal primo post del forum dovrebbe essere nella cartella dei file.
Bene il compito dal 1 ° post penso che tutti sono interessati a testare il loro sistema MO.
Hai un generatore interessante. È scritto da solo?
Hai diviso la trama in 2 o 3. Cosa si ottiene con dati non familiari?