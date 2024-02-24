L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 810
Già stanco di scrivere. Il volume delta e l'interesse aperto sono la ragione del prezzo. Prima vi si formano le precondizioni per il movimento, e poi questo movimento inizia.....
Classicamente, se il delta è in aumento (il volume di mercato degli acquisti è superiore alle vendite), il prezzo è in aumento. Ma a volte ci sono aree in cui il delta sta salendo e il prezzo sta scendendo e viceversa. I proprietari di grandi somme non fanno trading con ordini di mercato, ma con ordini pendenti.
Un comportamento delta così diverso non predice, ma confonde solo il NS.
Purtroppo per noi i burattinai non stanno solo manipolando il prezzo ma anche il delta.
Soprattutto perché i futures fanno parte del mercato del CME e questi volumi possono fondamentalmente solo influenzare la deviazione dei prezzi dei contratti.
Non solo contratti. I prezzi del forex e del CME, anche se spostati, sono sincronizzati. Penso che ci sia una redistribuzione reciproca di denaro tra di loro, sul principio dell'arbitraggio tra i broker.
non c'è distribuzione, la quotazione è presa dal forfait, lo stesso che nel brokeraggio ed è controllata dal market maker.
Il futures è un derivato, non ha effetto su nulla, proprio come un'opzione
perché va sempre contro il delta? (in realtà non è sempre così, l'hanno inventato i teorici della cospirazione). Perché al mercato non interessa affatto :)
o crediamo ancora ingenuamente che i futures di mosca bzhi influenzino in qualche modo le quotazioni forex :D
Una dichiarazione audace. Ha anche un impatto. Prendete i comodini per esempio - il prezzo dei comodini è legato ai futures. I movimenti di prezzo dei futures sono molto legati agli OI delle opzioni.
Non so come applicarlo all'ATS, ma il collegamento è ovvio.
Le commodities sono merci il cui prezzo si forma in borsa (anche se neanche questo è esattamente vero, il mercato è manipolato).
Non ho sentito parlare del mercato delle valute non contanti OTC - il mercato OTC sono gli scambiatori.
Le commodities sono merci il cui prezzo si forma in borsa (anche se neanche questo è esattamente vero, il mercato è manipolato)
Quale percentuale dei flussi di valuta passa attraverso la borsa? 1%? Quante ricerche non ho trovato informazioni adeguate, anche dai fan di OM e altre stronzate))
La valuta è la stessa della cassettiera. Non so quanta % viene scambiata in borsa, ma le banche scambiano valute a prezzi di cambio + commissioni. La nostra Banca Centrale nativa fissa il tasso di cambio del rublo anche ai prezzi di scambio.
il fornitore di quotazioni per i futures fx per la borsa russa Goldman Sachs, se non mi sbaglio
c'è scritto da qualche parte sul loro sito web.
cioè viene presa una quotazione di riferimento e il prezzo viene allineato dal market maker (non so come funziona la tecnologia in dettaglio)