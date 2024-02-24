L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 736

Arriva il primo alce. TC manda all'aria due fatti.

1. Alta volatilità.

2. Tempo dopo il segnale. È qui che bisogna chiarire. Più a lungo viene ritardata una previsione, meno probabile diventa. Oggi abbiamo avuto solo 1 segnale sulla strategia di base prima dell'apertura dell'America dalla mattina molto presto, naturalmente non è tornato durante il giorno e siamo stati in zona negativa tutto il giorno. Durante il giorno avrebbero potuto cambiare idea, ma non vedremo il segnale prima dell'America, quindi...... guardiamo... guardando...

P.S. La variabile di uscita è stata formata senza stop, ma in realtà uso 500 pips di stop. Ultimamente non è abbastanza per la sterlina, ma qui sto sviluppando il momento di vantaggio statistico. In generale, c'è molto lavoro e sono solo :-(

Un altro interessante papper su RL... ancora cercando di capire quale fine è giusto per questo metodo

nessuno l'ha mai fatto su mql, google dice

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001220

Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
  • www.sciencedirect.com
The construction of automatic Financial Trading Systems (FTSs) is a subject of research of high interest for both academic environment and financial o…
 

tutto è inutile

la vita è una merda

il commercio è una stronzata

il sesso non ha senso

Volchansky - vai avanti, sta diventando noioso

 
Andrey Dik:

tutto è inutile

la vita è una merda

il commercio è una stronzata

il sesso non ha senso.

Volchansky, unisciti a noi, sta diventando noioso.

Nah... sono a posto oggi..... :-)

 
Grazie per queste gentili parole. Cordiali saluti!!!! Per molto tempo ho pensato di fare un programma di formazione sulla costruzione di TS e sull'apprendimento automatico, perché alcune persone non capiscono l'intero punto di fare soldi e cosa è quando una strategia di trading scambia, quali fondi possono essere considerati come un profitto fisso, ecc.
 
Per essere onesto con BO mi sono bloccato a un certo punto. Non esiste uno stocastico per MT5 dal progetto ClusterX. Ne ho uno per 4 e proverò a cercarne uno per 5. Non l'ho trovato, proverò a cercarlo ma se non lo trovo qualcuno mi aiuterà con la traduzione.
File:
ClusterX_Stochastic.mq4  13 kb
Mihail Marchukajtes:
Grazie per queste gentili parole. Cordiali saluti !!!! Ho pensato a lungo di fare un programma di formazione per la costruzione di TS e l'apprendimento automatico, perché alcune persone non capiscono l'intero punto di fare soldi e cos'è una strategia di trading quando si fa trading, quali fondi possono essere considerati come un profitto fisso, ecc.

Smettila di ridere così forte :) ogni messaggio è una perla e una crosta

 
Maxim Dmitrievsky:

Smettila di essere così divertente :) ogni messaggio è una perla e una crosta.

Non puoi fare altro che parlare? Come un bambino normale, aiuta con lo stocastico. Avrò bisogno di questo strumento per molto tempo, ma non posso farlo senza).

Sarà strano? Aiuto ......

Mihail Marchukajtes:

E a parte le chiacchiere, potete fare qualcosa? Come un bambino normale, aiuta con la stocastica. Farai uscire l'articolo per le settimane a venire, perché mi ci vorrà molto tempo per pulire questo indicatore, e non posso farlo senza di lui :-)

Sarà strano? Aiuto......

Non ho paura, non credo in queste idee. Ho il mio FAO
Mihail Marchukajtes:

La linea di fondo è, non f...di........ Perché posso sentire l'odore di voi cagasotto a un miglio di distanza.... Ma mi chiedo cosa succederà dopo... Chi si comporterà bene.... Quando le circostanze cambiano.

Cosa c'entra questo, ti viene solo detto cosa stai facendo di sbagliato e che non ci sono pesci. Bisogna essere più flessibili e assorbire le informazioni, cambiare il paradigma, scuotere l'immagine del mondo e così via.
