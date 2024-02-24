L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 739
e la parola "curvafitter" è qualcosa di neurale?
no, è qualcosa di osceno
Vedrai meno overfit e il tuo modello in tutta la sua gloria e squallore.
Non capisci il significato fisico della generalizzazione. Tutto ciò che è brillante è semplice. Un modello non deve essere complicato e più è semplice, meglio è... Buona fortuna!!!!
Questo è lo stesso modello in esecuzione per la seconda settimana e sì, addestrato su 40 punti....
Non capisci il significato fisico della generalizzazione. Tutto ciò che è brillante è semplice. Un modello non deve essere complicato e più è semplice, meglio è... Buona fortuna!!!!
Anche se potresti avere un risultato molto più fresco del mio. Allora dove mi inserisco....
Non riesci ancora a capire che non alimento TUTTE le barre in un periodo, ne alimento anche un numero selettivo, in modo da non caricare la rete di lavoro inutile su barre non necessarie. Per esempio in Asia o di notte. Ma lo si alimenta con tutto il mercato e lo si fa stare sempre sul mercato. Quindi alla fine ti dà una stronzata.
Ma lo dirò di nuovo. Il vincitore di questa discussione sarà quello la cui curva di bilancio sta crescendo al giusto livello. .....
Aspetta 2 mesi, penso che sia il tempo minimo di cui hai bisogno per assicurarti che tutto funzioni correttamente. In questo periodo può succedere di tutto.
Sono d'accordo, ma chi tiene un modello così a lungo? Penso che questa settimana sarà un'altra settimana, al massimo un'altra settimana e poi a ri-allenamento......
Le persone che richiedono mentalmente una dimensione del campione più grande sono persone paralizzate dal teorema del limite: credono inconsciamente che una dimensione del campione più grande renderà più probabile che le stime siano vere.
E noto che a livello subconscio, perché di solito tutte queste persone sanno che la dimensione del campione non garantisce dalla prugna.
Perché mai dovremmo dire qualcosa sul futuro stimando un rumore non stazionario?
Se stiamo discutendo il modello diMihail Marchukajtes, allora ci sono due circostanze che vengono ignorate a causa della discussione sulla dimensione del campione:
Discutere della dimensione del campione senza queste due posizioni, è un percorso di "spazzatura dentro - spazzatura fuori".
PS.
In medicina, le dimensioni del campione di poche decine di esempi sono comuni. Tuttavia, le statistiche risultanti su tali campioni costituiscono la base delle decisioni sull'uso delle droghe.
Perché?
Perché nello sviluppo teorico di una medicina, si fa molto sforzo per giustificare l'effetto della medicina sulla malattia.
L'unica cosa che ci rende diversi è che mettiamo tutto insieme. Guardate questo thread: 99% sui perseptron e quasi nulla sul data mining.
Non capite il significato fisico della generalizzazione. Tutto ciò che è brillante è semplice. Un modello non deve essere complicato e più è semplice, meglio è... Buona fortuna!!!!
Ce l'ho da 3 giorni ed era +150%, poi il mercato cambierà e così...
La percentuale di deposito non significa nulla. Il mio bilancio è piccolo, quindi questo parametro è fuori scala, ma per il resto il fattore Profitto è importante. È più di tre, il che è molto buono. Con un due va bene a volte...
La settimana non è ancora finita, quindi aspetta.....
Dobro Post!!!!
Basandosi sull'idea che il polinomio in sé non è importante, è il metodo per ottenerlo che conta, si può fare il seguente esperimento.
Preparate il vostro set di dati di 100 punti. Si riserva un intervallo OOS, ma mi manda solo una traccia. TUTTI gli ingressi possibili e alcune uscite con 0 e uno (se le uscite sono possibili).
Alla fine la tabella dovrebbe contenere 100 colonne (questi sono input), 5-6 colonne di output e tutto per 100 righe.
Costruisco dei modelli e ve li mando, diciamo 10 pezzi. Poi salvi il risultato di questi modelli su un tracciato e me lo mandi di nuovo. Vi dico quale dei 10 modelli funziona. Lo si imposta e lo si esegue nella sezione OOS....... ma solo con la condizione di rapporti di sottolivello con grafici e cifre. Massimo esperimento aperto...
Che ne dici di questo piano ????