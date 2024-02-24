L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2071
Non è la peggiore opzione possibile :)))
Lo spegnerei dopo un mese. Sarebbe noioso))
Mi sto allenando a non toccare il TS - molto difficile.
Non una risposta, solo un argomento sui modelli.
Ha fatto modelli ZigZag di tipo Morse (lungo - corto, ecc. 54 modelli)
A volte si può vedere come le stesse combinazioni di lettere si alternano in una fila.
E questo è un istogramma delle frequenze degli eventi del braccio ZigZag lungo e corto (lungo con un segno +, corto con un segno -). A proposito, il modello X è stato a lungo massimo tra quelli "lunghi", e tra quelli "corti" più spesso L e P.
È bene che tutto funzioni per voi.
Ho cercato una connessione tra il modello e una decisione dopo averlo rilevato - ho scoperto che un'ulteriore decisione di comprare o vendere è ancora 50/50,
Ho provato con gli stop corti, ho ottenuto più profitti di quelli ottenuti con gli stop loss ma il numero di operazioni è molto piccolo, se ricordo bene ne ottengo circa 10 all'anno - non credo che sia statisticamente un buon risultato quando ottengo 3-4 perdite su 10 operazioni, il resto sono profitti
ZZY: ho provato a cercare dei pattern (combinazioni, come hai detto tu, codice Morse) con Renko, ancora peggio che con ZigZag. Forse perché Renko aggiunge un ritardo per prendere una decisione dopo aver trovato un pattern
Igor Makanu:
che l'ulteriore decisione è comprare o vendere, è ancora 50/50,
Non stavo cercando di comprare o vendere, ma la condizione che il ginocchio attuale sia più grande del precedente.
Non stavo cercando di comprare o vendere, ma la condizione che il ginocchio attuale sia più grande del precedente.
Ho testato tutto con il tester di strategia MT - si ottiene subito il risultato (o piuttosto no)
Quindi chi insegnerà questa strategia, può guadagnare, penso di sì :) Posso versare un campione - per provare le mie forze, se puoi insegnare e condividere il segreto - condividerò la strategia nel codice!
Fondamentalmente su 1 indicatore.
Mostrami queste informazioni
Quindi chi insegnerà questa strategia, può guadagnare, penso di sì :) Posso caricare un campione - per provare la mia mano, se puoi insegnarlo e condividere il segreto - condividerò la strategia in codice!
Fondamentalmente su 1 indicatore.
Ben fatto! Ben fatto...
Penso che sia meglio non cercare un pattern dopo il pattern, ma cercare un prezzo di rimbalzo legato a questo pattern, è molto più difficile da formalizzare, ma funziona meglio secondo me...
È come insegnare all'algoritmo a piazzare ordini ad alcuni prezzi, a seconda del modello corrente
Mostra informazioni come questa
Ho provato ad allenarmi sulla storia dell'articolo di Saber, dove sia l'aspettativa minima che il tempo con la moneta sono noti, il risultato è zero. Finora i sistemi classici stanno battendo il MO
Come si definisce la spalla lunga e quella corta?