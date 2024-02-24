L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2071

Aleksey Vyazmikin:

Non è la peggiore opzione possibile :)))

Io lo spegnerei dopo un mese. Sarà noioso)
 
elibrarius:
Lo spegnerei dopo un mese. Sarebbe noioso))

Mi sto allenando a non toccare il TS - molto difficile.

 
Evgeniy Chumakov:


Non una risposta, solo un argomento sui modelli.

Ha fatto modelli ZigZag di tipo Morse (lungo - corto, ecc. 54 modelli)

A volte si può vedere come le stesse combinazioni di lettere si alternano in una fila.

E questo è un istogramma delle frequenze degli eventi del braccio ZigZag lungo e corto (lungo con un segno +, corto con un segno -). A proposito, il modello X è stato a lungo massimo tra quelli "lunghi", e tra quelli "corti" più spesso L e P.

È bene che tutto funzioni per voi.

Ho cercato una connessione tra il modello e una decisione dopo averlo rilevato - ho scoperto che un'ulteriore decisione di comprare o vendere è ancora 50/50,

Ho provato con gli stop corti, ho ottenuto più profitti di quelli ottenuti con gli stop loss ma il numero di operazioni è molto piccolo, se ricordo bene ne ottengo circa 10 all'anno - non credo che sia statisticamente un buon risultato quando ottengo 3-4 perdite su 10 operazioni, il resto sono profitti


ZZY: ho provato a cercare dei pattern (combinazioni, come hai detto tu, codice Morse) con Renko, ancora peggio che con ZigZag. Forse perché Renko aggiunge un ritardo per prendere una decisione dopo aver trovato un pattern

 

Igor Makanu:

che l'ulteriore decisione è comprare o vendere, è ancora 50/50,


Non stavo cercando di comprare o vendere, ma la condizione che il ginocchio attuale sia più grande del precedente.

 
Evgeniy Chumakov:


Non stavo cercando di comprare o vendere, ma la condizione che il ginocchio attuale sia più grande del precedente.

Ho testato tutto con il tester di strategia MT - si ottiene subito il risultato (o piuttosto no)

 
Aleksey Vyazmikin:

Quindi chi insegnerà questa strategia, può guadagnare, penso di sì :) Posso versare un campione - per provare le mie forze, se puoi insegnare e condividere il segreto - condividerò la strategia nel codice!


Fondamentalmente su 1 indicatore.

Mostrami queste informazioni


Ho provato a usare la storia dall'articolo di Saber dove sia il payoff minimo atteso che il tempo con la moneta sono noti, il risultato è zero. Finora i sistemi classici stanno vincendo sul MO
 
Aleksey Vyazmikin:

Quindi chi insegnerà questa strategia, può guadagnare, penso di sì :) Posso caricare un campione - per provare la mia mano, se puoi insegnarlo e condividere il segreto - condividerò la strategia in codice!


Fondamentalmente su 1 indicatore.
Quindi? Lancerà il codice? O almeno un campione.
 
Evgeniy Chumakov:

Ben fatto! Ben fatto...

Penso che sia meglio non cercare un pattern dopo il pattern, ma cercare un prezzo di rimbalzo legato a questo pattern, è molto più difficile da formalizzare, ma funziona meglio secondo me...

È come insegnare all'algoritmo a piazzare ordini ad alcuni prezzi, a seconda del modello corrente

 
Rorschach:

Mostra informazioni come questa


Ho provato ad allenarmi sulla storia dell'articolo di Saber, dove sia l'aspettativa minima che il tempo con la moneta sono noti, il risultato è zero. Finora i sistemi classici stanno battendo il MO
Rapporto del tester di strategia
Open-Broker (Build 2666)

Broker: JSC ''Otkritie Broker''.
Valuta: RUR
Deposito iniziale: 1 000 000.00
Leva: 1:1
Risultati:
Qualità della storia: 56%
Bar: 1300167 Tic: 5196255 Personaggi: 1
Utile netto: 28 280.00 Assoluto prelievo sul saldo: 45.00 Prelievo assoluto da parte dei fondi 56.00
Profitto totale: 168 573.00 Prelievo massimo sul saldo: 2 010.00 (0.20%) Prelievo massimo di fondi: 2.044,00 (0,20%) 2 044.00 (0.20%)
Perdita totale: -140 293.00 Prelievo relativo sul saldo: 0.20% (2 010.00) Prelievo relativo di fondi: 0.20% (2 044.00)
Redditività: 1.20 Payoff previsto: 3.85 Livello di margine:
Fattore di recupero: 13.84 Rapporto di Sharpe: 0.06 Z-score: 3.41 (99.74%)
AHPR: 1.0000 (0.00%) Correlazione LR: 0.97 Risultato di OnTester: 0
GHPR: 1.0000 (0.00%) LR Errore standard: 1 834.06
Totale scambi: 7345 Scambi brevi (% dei vincitori): 3650 (32.85%) Operazioni lunghe (% dei vincitori): 3695 (29.91%)
Totale scambi: 14690 Operazioni redditizie (% di tutte le operazioni): 2304 (31.37%) Operazioni in perdita (% di tutte le operazioni): 5041 (68.63%)
Il più grande commercio redditizio 639.00 Il più grande scambio in perdita: -227.00
Commercio medio redditizio: 73.17 Commercio medio perdente: -27.83
Numero massimo di vittorie continue (profitto): 8 (360.00) Numero massimo di perdite continue (perdita): 23 (-565.00)
Profitto massimo continuo (numero di vittorie): 1 014.00 (6) Massima perdita continua (numero di perdite): -685.00 (17)
Vincite medie continue: 1 Media delle perdite continue: 3


 
Evgeniy Chumakov:


Come si definisce la spalla lunga e quella corta?

