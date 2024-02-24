L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 734

Ciao!

Ecco come creare e addestrare una rete neurale.

Imparare.


 
Non c'è bisogno, bella dimostrazione visiva!!!!

 

Prima di tutto volevo augurarvi una felice vacanza.... ragazze... E per mostrare la discrepanza tra il tester e il reale. OOC da lunedì 03.05.2018

Tester

E di conseguenza real.....

La mamma non riconoscerebbe la differenza....

Per essere passato completamente a segnali solo dal comitato. Dichiarare "non lo so" chiude tutte le posizioni e stare in disparte. Il numero di accordi è diminuito, ma la qualità rimane la stessa.

È chiaro che l'esempio di cui sopra non è un indicatore. La quantità di scambi sta aumentando a scapito di due, ma il tempo lo dimostrerà. La cosa principale è che la volatilità non ha fallito.



P.S. Questo tipo di equilibrio si ottiene quando le mani cattive vanno dove non possono.....

 

Sinceramente felice per te... ragazze e non può fare a meno di sostenere in un giorno così festivo :-)


Mihail Marchukajtes:

Sinceramente felice per te... ragazze e non può fare a meno di essere solidale in un giorno così festivo :-)


Felice 8 marzo!


 
Una forma di umorismo compresa solo dagli uomini. Di solito solo le persone che sono vicine nello spirito si congratulano in questo modo. Questo thread ci ha uniti tutti... quindi non serbare rancore!!!!!
 
Mihail Marchukajtes:

foto

Che bello.


p.s. Quando un singolo trade si prende tutti i profitti delle settimane precedenti, o gli stop iniziano a catturare uno dopo l'altro, e hai la sensazione che il trading ti stia guardando e lasci che il prezzo vada contro di te - non sembra così. Il Forex non perdona i profitti.

 
Ildottor Trader:

Anima.


p.s. quando un solo trade prende tutti i profitti delle settimane precedenti,

Questo significa che hai una MM di merda.

 
Ildottor Trader:

E' commovente.


p.s. Quando un singolo trade si prende tutti i profitti delle settimane precedenti, o gli stop iniziano a catturare uno dopo l'altro, e hai la sensazione che il trading ti stia guardando e lasci che il prezzo vada contro di te - non sembra così. Il Forex non perdona i profitti.

Ragionevole e molto sobrio. Particolarmente apprezzato. "Il Forex non perdona i profitti" Proprio nel gap.... Non è raro imbattersi in questo e perdere un deposito. Quindi aggiungo.

"Il denaro ama il silenzio" .... Vado a vodopole, perché penso che ora mi verranno addosso....

Maxim Dmitrievsky:

chi cambia i pesi in questo modo, che cos'è comunque? :) backpropagation sovietica o cosa

Ecco perché ho chiesto una formula...

