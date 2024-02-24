L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 734
Ciao!
Ecco come creare e addestrare una rete neurale.
Imparare.
Non c'è bisogno, bella dimostrazione visiva!!!!
Prima di tutto volevo augurarvi una felice vacanza.... ragazze... E per mostrare la discrepanza tra il tester e il reale. OOC da lunedì 03.05.2018
Tester
E di conseguenza real.....
La mamma non riconoscerebbe la differenza....
Per essere passato completamente a segnali solo dal comitato. Dichiarare "non lo so" chiude tutte le posizioni e stare in disparte. Il numero di accordi è diminuito, ma la qualità rimane la stessa.
È chiaro che l'esempio di cui sopra non è un indicatore. La quantità di scambi sta aumentando a scapito di due, ma il tempo lo dimostrerà. La cosa principale è che la volatilità non ha fallito.
P.S. Questo tipo di equilibrio si ottiene quando le mani cattive vanno dove non possono.....
Sinceramente felice per te... ragazze e non può fare a meno di sostenere in un giorno così festivo :-)
Felice 8 marzo!
foto
Che bello.
p.s. Quando un singolo trade si prende tutti i profitti delle settimane precedenti, o gli stop iniziano a catturare uno dopo l'altro, e hai la sensazione che il trading ti stia guardando e lasci che il prezzo vada contro di te - non sembra così. Il Forex non perdona i profitti.
Anima.
Questo significa che hai una MM di merda.
E' commovente.
Ragionevole e molto sobrio. Particolarmente apprezzato. "Il Forex non perdona i profitti" Proprio nel gap.... Non è raro imbattersi in questo e perdere un deposito. Quindi aggiungo.
"Il denaro ama il silenzio" .... Vado a vodopole, perché penso che ora mi verranno addosso....
chi cambia i pesi in questo modo, che cos'è comunque? :) backpropagation sovietica o cosa
Ecco perché ho chiesto una formula...