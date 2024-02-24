L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 645
Non ha senso eseguire dei test sulla citazione originale, perché è ovvio a occhio che la serie non è stazionaria.
E interessanti (non per me - lo uso sempre) sono i grafici per le serie temporali log(p/p-1).
Cosa c'è lì dentro? E naturalmente avete bisogno di una scala sull'asse delle ordinate.
Non ho usato una scala per adattare due grafici in un frame, per risparmiare spazio, ma le coordinate Y erano originariamente diverse.
Il risultato è totalmente diverso dall'ultima volta, qui ci sono i grafici più interessanti, il resto è nell'archivio, quindi non devo incollare 10 immagini qui. Ma il grafico dell'entropia non è affatto interessante.
Script Atacha, in R-Studio è possibile scorrere avanti e indietro la storia di tutti i plot
Ops, errore di battitura nel codice di nuovo, ho riattaccato il file .txt
Ha discusso i componenti principali e ha visto lo svantaggio di avere un algoritmo senza un insegnante.
Qui è con l'insegnante:
Pacchetto spls.
Grazie, dalla descrizione in cran non l'avrei mai detto (Sparse Partial Least Squares (SPLS) Regression and Classification)
Grandi foto!
Si può dire dall'arch-test che ci sono trame in cui i modelli arima funzionano. Ma c'è sempre un problema: siamo tutti molto intelligenti sulla storia e impariamo che possiamo usare arima solo dopo averla superata! E così con tutte le nostre teorie: forte senno di poi.
Per continuare su questo -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page643#comment_6472393
La funzione per setacciare i predittori random.forest.importance() ha mostrato risultati abbastanza decenti su alcuni test. È sconveniente che a suo parere tutti i predittori siano almeno un po' importanti... ma se per esempio calcoliamo l'importanza media e prendiamo solo i predittori che hanno un'importanza superiore alla media, otteniamo ottimi risultati.
Qual è l'importanza? Gini o Permutazione (MDA)
P.s. Ci sono altri metodi che potete usare per confrontare http://blog.datadive.net/selecting-good-features-part-iv-stability-selection-rfe-and-everything-side-by-side/
Ho trovato un altro pacchetto interessante per setacciare i predittori. Si chiama FSelector. Offre circa una dozzina di metodi per setacciare i predittori, compresa l'entropia.
Ho preso un file con predittori e un obiettivo da qui -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page6#comment_2534058
La valutazione del predittore per ogni metodo che ho mostrato nel grafico alla fine.
Il blu è buono, il rosso è cattivo (per il corrplot i risultati sono stati scalati a [-1:1], per una stima accurata vedere i risultati delle chiamate a cfs(targetFormula, trainTable), chi.squared(targetFormula, trainTable), ecc.)
Puoi vedere che X3, X4, X5, X19, X20 sono ben valutati da quasi tutti i metodi, puoi iniziare con loro, poi provare ad aggiungere/rimuovere altro.
Tuttavia, i modelli in rattle hanno fallito il test con questi 5 predittori su Rat_DF2, di nuovo nessun miracolo. Cioè, anche con i predittori rimanenti devi regolare i parametri del modello, fare la validazione incrociata, aggiungere/rimuovere i predittori da solo.
FSelector viene da WEKA, significa che usa Java. Consuma molta memoria. È meglio usare FSelectorRcpp.
Buona fortuna
Ecco più entropia(prezzo) e archTest(log(p/p-1)) allo stesso tempo. Ad occhio non sembrano correlati, non vedo alcun segnale. Chi ha occhio per gli indicatori può notare qualcosa.
Qual è l'importanza? Gini o Permutazione (MDA)
Ci sono 2 tipi tra cui scegliere -
1=diminuzione media della precisione (questo è probabilmente mda, corrisponde alle prime lettere)
2=diminuzione media dell'impurità del nodo
Sì, è lui, grazie, il secondo mdi.
Ecco più entropia(prezzo) e archTest(log(p/p-1)) allo stesso tempo. Ad occhio non sembrano correlati, non vedo alcun segnale. Chi ha occhio per gli indicatori - può notare qualcosa.
un indicatore di volatilità regolare risulta )
Ma il test dell'arco non mostra nulla
Vedo che c'è un innegabile interesse a valutare l'importanza dei predittori.
Il sistema più vario è nel pacchetto CORElearn (un tempo era fortemente raccomandatoda Vladimir Perervenko)
Ha diverse funzioni di valutazione.
Al primo stadio è una funzione:
Al secondo stadio la funzione
Come potete vedere, c'è molto spazio per gli esercizi nel determinare l'importanza dei predittori.