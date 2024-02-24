L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2029
Quali sono i dati?
Ogni minuto vengono aperti acquisti con SL e TP da 100 a 2500 in incrementi di 100 su una base di 5 cifre. Cioè, ogni minuto vengono aperti 625 acquisti. Il tutto al prezzo del minuto di apertura.
Dopo la decodifica avrebbe dovuto apparire così:
No, prezzo di entrata (*10^5), ora unix, anno, mese, giorno, minuto, secondo, giorno della settimana, giorno dell'anno, ... , tutto uguale per l'uscita, ... , SL in pp, SL in prezzi, TP in PP, TP in prezzi, risultato commerciale.
Le foreste dovrebbero prenderla al volo. È interessante anche la suddivisione in cluster.
Non ho fatto un passo di 10 pt, ho fatto 100,200,300,500,700,1000,2000 - se si applica questo, si ottengono 49 combinazioni diverse al minuto, che è quasi 13 volte meno dati.
Non credo che un passo fine sia necessario ad alti TP/SCL, 2400 e 2500 saranno leggermente diversi, e il risparmio di risorse è di 13 volte.
Ho anche fatto passaggi separati per ogni combinazione di CPOL, piuttosto che tutti insieme in un unico file.
A parità di TP/SL, è possibile valutare immediatamente la redditività del sistema. Per esempio, a TP = 50. Ottengo il 53-55% degli accordi di successo. Nel tester.
Da marzo, quando la volatilità è aumentata, è impossibile usare TP=SL=50, mentre era una combinazione valida per molti anni. Prima di marzo 50 pts potevano guadagnare 10-20 min, mentre a marzo ci volevano 1-2-5 min.
Ora voglio solo cercare i punti di ingresso e stimare i risultati al volo con il mio tester. Penso che sarà più universale per qualsiasi volatilità.
Prova a prendere una combinazione di TP=SL=100 per esempio e allena il modello. Penso che dovresti avere abbastanza potenza per questo. Se sarà superiore al 55% su OOS, allora i tuoi dati sono migliori dei miei) Ed è ancora meglio controllare non su OOS (perché potrebbe essere solo fortuna), ma tramite convalida incrociata - è più affidabile.
Ho fatto la stessa cosa con TP/SCL.
Molto probabilmente dovrai sfoltire i tuoi dati
Se fai l'allenamento con SP/SL=50 o 100 scrivi il risultato su cross validation, mi chiedo se ottieni più del 55%.
Ho gestito un sistema nel tester per 10 anni che apriva un acquisto una volta al giorno con diversi rapporti SL/TP. Di quelli che sono sopravvissuti non c'erano sistemi con lo stesso SL e TP, per lo più con TP<SL. Potete gestirlo voi stessi.
Ho anche fatto un'emulazione, che ha mostrato che un sistema con un SL<SL è più veloce per arrivare al nero.
Hai fatto di nuovo casino con la rete)?
Finalmente ho trovato il bug nel tester. Ora tutto sta andando a posto.
Molto probabilmente ha fatto lo stesso errore nel suo tester.
chiuso il topic ) in fretta e furia, Lamba è rimandato
Ho le date, ora non so come elaborarle, non ho tanta potenza((((
In questo momento è un csv con una colonna di indici, pesa un gig. Dopo la "decodifica" il binario peserà 17 volte di più.
Chi ne ha bisogno?
CatBoost inghiottirà questi dati - funziona bene con i file grandi. Solo non ho capito, quale obiettivo...
Se preparerete i dati in forma csv con l'obiettivo, posso eseguirlo a casa mia.
Ho gestito un sistema nel tester per 10 anni che apriva un acquisto una volta al giorno con diversi rapporti SL/TP. Tra i sistemi che sono sopravvissuti, non c'erano sistemi con lo stesso SL e TP, per lo più con TP<SL. Potete gestirlo voi stessi.
Ho anche fatto un'emulazione, che ha mostrato che un sistema con TP<SL era più veloce per uscire sul lato positivo.
Sono riuscito a fare un sistema con TP che supera SL di 2-3 volte, ma c'è un altro problema - 20%-25% di operazioni redditizie, e non posso addestrare correttamente il modello per filtrare le voci perdenti.
Controllato, funziona meglio nel tester. Ci darò di nuovo un'occhiata )
appena entrato nelle ricorrenze... molto bravo ad imparare.
Z.U. ha fatto bene - molto tristemente imparabile.
pensato amore, ma no - esperienza di nuovo))
Perché è triste? Maxim, non hai dei link alla documentazione sulla ricorrenza? Mi interessa sapere come esattamente vengono aggiornati i pesi durante l'allenamento.
sono riqualificati allo stesso modo degli altri
Ci sono molte informazioni su google
Qui ce n'è uno buono
