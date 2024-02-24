L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3262
Ridicola strategia di MO da questo post #32440
Le strategie possono essere le più sgradevoli, l'unica cosa che conta è che l'incremento medio del saldo sia maggiore di zero.
generare 100 strategie condizionali con media superiore a zero.
il profitto delle singole strategie è inferiore a zero e le strategie stesse hanno un aspetto terribile.
ma insieme queste strategie generano profitti stabili.
È così... ripensando un po' a tutto e rinunciando alla qualità (un buon TS) si può passare alla quantità e di conseguenza arrivare alla qualità.
L'unico problema è come selezionare strategie con aspettative non nulle.
Tutto il resto è risolvibile
Un livello diventa un livello quando è terminato e in futuro ci sarà un livello diverso in cui prendere decisioni di trading, cioè un livello non ha potere predittivo.
Ma in realtà la situazione è ancora peggiore.
La costruzione di TS su livelli in fase di formazione e di test può dare ottimi risultati grazie al fatto che "guardiamo avanti", poiché insegniamo su livelli già pronti e quando iniziamo a contare il predittore, non ci sarà alcun livello - vedi sopra. Pertanto, l'errore di previsione su diversi ALE OOS può dare risultati eccellenti, ma se iniziamo a inseguire passo dopo passo al di fuori dei file di addestramento, facendo calcoli sui predittori, l'errore di classificazione sarà arbitrario.
non sono d'accordo con quanto detto sopra
Nessuno ha mai costruito un algoritmo di successo sulla stocastica e su altre palle curve.
Questo è molto controverso. Almeno i miei robot lo confutano. Ma c'è una specificità e qualche aggiunta a "stocastico e altre curve".
ma insieme queste strategie generano profitti stabili.
Sono d'accordo, per me funzionano così.
Ma sarebbe meglio mettere tutto in un topic a parte, non è il caso di farlo qui. Anch'io non sono ancora abbastanza maturo per il MO, e non c'è alcun incentivo: funziona abbastanza bene così com'è.
Sono d'accordo, per me funzionano così.
Perché allora la lega dei sistemi di trading non funziona molto bene?
tipo di suggerimenti :-)
Perché allora la lega dei sistemi di trading non funziona molto bene?
La condizione principale non è soddisfatta: tutti i sistemi devono essere redditizi.
Su cosa?)
che un'idea generalmente buona (crescita/declino di gruppo di algoritmi tipici come l'indicazione di mercato e la "deriva" dei loro parametri ottimali) sia stata uccisa da un ottimizzatore.
e la somma di strategie o una selezione di strategie non dà un vantaggio. "Ci sono barili di tartaro e miele: non importa come li metti insieme e li selezioni, non saranno migliori; anche mescolando i singoli, non puoi separare il miele".
La condizione principale non è soddisfatta: tutti i sistemi devono essere redditizi.