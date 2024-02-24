L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1628

Nuovo commento
 
Evgeny Dyuka:
Schermo fresco, quelli rossi raccomandano di digitare brevemente, quelli verdi - lungo.
Non è l'ideale, ma pensa qualcosa. Solo l'ipercomprato/ipervenduto non può essere spiegato.

Sì, davvero interessante... Puoi farne uno per gli Eurobucks?


Avete diversi tipi di ingressi, giusto? primari e secondari...

I principali sono diversi set di indicatori che allenano diverse reti.

Le secondarie sono le "viscere" delle reti neurali ricevute che sono addestrate in una rete secondaria che produrrà l'output di destinazione

giusto?

 
mytarmailS:

Sì, davvero interessante... Puoi farne uno per gli Eurobucks?


Avete diversi tipi di ingressi, giusto? primari e secondari...

I principali sono diversi set di indicatori che allenano diverse reti.

Le secondarie sono le "budella" delle reti neurali addestrate sulla rete secondaria che produrrà l'output di destinazione

giusto?

L'Eurobucks non sta imparando bene per qualche motivo, il bitcoin è molto meglio. Ma è una questione di ferro, quando avrò del ferro normale, riproverò.
Per quanto riguarda la seconda domanda - sì, è qualcosa del genere.
 
Evgeny Dyuka:
Per quanto riguarda la seconda domanda, sì, è più o meno così.

Tutto ciò che è nuovo è ben dimenticato vecchio...

La stessa MGUA in azione, 1960 )

_________________________________________

Forse qualcuno può aiutarmi con la risposta alla mia domanda, perché sono bloccato e muto

https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE

O potete semplicemente aiutarmi premendo questo pulsante per farlo salire in alto, per favore

 

Interessante post su un nuovo algoritmo di apprendimento sulle tabelle HES.

La fonte originale, come ho capito, è qui. Qualcuno può fare una recensione in russo?

Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети
Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети
  • 3dnews.ru
Центральный процессор в несколько раз обошёл по производительности связку сразу из восьми графических процессоров при глубоком обучении нейросетей. Звучит как что-то из научной фантастики, не так ли? Но исследователи из Университета Райса (Rice University) с помощью Intel Xeon доказали, что это реально. Графические процессоры всегда намного...
 
Evgeny Dyuka:
Eurobucks sta imparando male per qualche motivo, bitcoin è molto meglio. Ma è una questione di ferro, quando avrò del ferro normale, riproverò.
Per quanto riguarda la seconda domanda - sì, all'incirca così.

Il primo segno di fuflomecina. Le reti neronali sono uno strumento universale, se la metodologia di preparazione del modello è corretta, dovrebbe funzionare ovunque. In un posto peggiore, in un posto migliore, ma sicuramente un lavoro. E se vedete che alcuni degli strumenti hanno costantemente cattivi risultati, significa che qualcosa è sbagliato ..... E dopo un po', smetterà di lavorare su bitcoin e comincerà a lavorare sul franco. Come esempio. Ma in generale questo non è buono :-(

[Eliminato]  
mytarmailS:

Tutto ciò che è nuovo è ben dimenticato vecchio...

La stessa MGUA in azione, 1960 )

_________________________________________

Forse qualcuno può aiutarmi con la risposta alla mia domanda, perché sono bloccato e muto

https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE

O puoi semplicemente aiutare, colpire questo pulsante per farlo salire in alto per favore

Mi stai prendendo per il culo.

Leggi l'econometria.

https://otexts.com/fpp2/

Forecasting: Principles and Practice
Forecasting: Principles and Practice
  • otexts.com
Welcome to our online textbook on forecasting. This textbook is intended to provide a comprehensive introduction to forecasting methods and to present enough information about each method for readers to be able to use them sensibly. We don’t attempt to give a thorough discussion of the theoretical details behind each method, although the...
 

A proposito, per la ben nota macchina vettoriale Reshetov i processori grafici non sono adatti. Questo richiede sia il numero di core che la frequenza di clock del core stesso, perché l'algoritmo di ricerca principale non è divisibile e gira su un singolo core. L'aumento del numero di core aumenterà solo la quantità di dati di ricerca. Questo significa che il numero di core ci permetterà di calcolare una dimensione di file maggiore.

Per quanto riguarda la capacità. Affitto un server da Mile, dove pago solo per il tempo del suo funzionamento. Come risultato uso un server con un costo totale di 40k al mese, ma lo pago solo due rubli. Quindi se qualcuno ha bisogno di risorse per ottimizzare l'uso. Proprio l'utilizzo di server con 32 core mi ha convinto che non è sufficiente avere un sacco di piccoli core. È necessario avere molti core potenti paragonabili a una CPU. La velocità del mio server di posta ospitato è la stessa del mio server desktop. Il server di posta può semplicemente calcolare il file, cosa che il mio computer di casa non sarà in grado di fare. Ma non c'è riduzione del tempo di ottimizzazione. in termini di velocità contano lo stesso!!!!!

 
Maxim Dmitrievsky:

Stai dicendo stronzate.

Leggi l'econometria.

https://otexts.com/fpp2/

Ti ho mancato su SA? :)


Cosa c'è da leggere? Gachis, aritmetica? Stagionalità? )) So tutto quello che devo sapere sull'argomento...

[Eliminato]  
mytarmailS:

Ti ho mancato su SA? :)


l'econometria è una stronzata, cosa c'è da leggere? gachis, aryms? stagionalità? )) quello che so su di essa...

SA?

si tratta di trasformazioni in serie. Quindi queste sono le basi, di cosa soffri?

 
Mihail Marchukajtes:

Micha, vuoi rispondere alla mia domanda della pagina precedente o no?

1...162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635...3399
Nuovo commento