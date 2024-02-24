L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3257
in statistics.mqh.
functions
PearsonCorrM - La correlazione di tutte le righe con tutte le righe è la più veloce.
Mi sbaglio da qualche parte, ma non lo vedo.
Ma funziona con questa stringa
const matrice<doppia> matrix1 = {{2, 2, 3}, {3, 2, 3}, {1, 2, 1}};
[0,0,0]
[0.8660254037844387,0,1]]
A quanto pare, se tutti i dati di una colonna sono uguali, il calcolo viene saltato.
Nella seconda colonna ho lasciato tutti i dati in 2 e la seconda riga della matrice è rimasta zero. Anche se probabilmente è corretto riempire la diagonale con 1.
PS. All'inizio ho pensato che si trattasse di un bug di Alglib.
Nel vecchio codice i valori degli elementi venivano impostati tramite
m[row].Set(col, val);
E ora
m.Set(row,col, val);
È un peccato che non ci sia compatibilità all'indietro. Beh, per me non ha importanza. Non sto lavorando su Alglib ora. Se i vecchi codici di qualcuno smettono di funzionare, sarà necessario sistemarli.
La cosa più triste è che la vecchia versione di
m[row].Set(col, val);
non scrive messaggi di errore, semplicemente non fa nulla. Le persone non sostituiranno e non sapranno di dover cambiare il codice. Conterà qualcosa, ma con matrici invariate.
Alglib è una buona libreria, ha tutto per il MO. Le reti neurali sono molto lente, lo erano già nelle prime versioni.
Sulla sua base ho calcolato la matrice di correlazione.
Ho misurato le prestazioni.
Risultato.
Si vede bene che Alglib calcola la matrice più velocemente del metodo matriciale standard.
Tuttavia, per la ricerca di pattern, il calcolo della matrice di correlazione è folle in termini di consumo di RAM.
Quanto tempo impiega Python per leggere la stessa dimensione della matrice originale come nell'esempio precedente?
Tuttavia, leggere una matrice di correlazione per trovare i modelli è una follia che richiede molta RAM.
Quella integrata funziona più velocemente sul mio i7-6700.
È strano che quello nativo sia più lento, potrebbero averlo semplicemente copiato. È improbabile che Alglibe abbia un algoritmo accelerato unico sotto licenza.
Avete provato le altre due varianti di Alglib?
Se contate in loop ogni riga su ogni riga o ogni riga su tutte le righe, la memoria sarà più economica (2 righe o 1 riga + matrice). Ma ci vorrà più tempo, non ricordo esattamente, ma credo che sarà più lento della funzione integrata.
Tuttavia, leggere una matrice di correlazione per trovare i modelli è una follia che richiede molta RAM.
Con la memoria è ancora peggio.
Prima di lanciarlo
E durante il lavoro di Alglibov PearsonCorrM la memoria cresce continuamente: ho visto 5 gg e 4,6 sullo schermo.
e durante il lavoro di Matrix.CorrCoef standard.
A quanto pare, quello standard è ottimizzato per l'utilizzo minimo della memoria, mentre quello di Alglibov è ottimizzato per la velocità.
Ho fatto in modo che quello integrato funzionasse più velocemente: su un i7-6700.
E durante l'esecuzione di PearsonCorrM di Alglib, la memoria continua a crescere: e sono stati visti 5 gg, sullo schermo ne sono apparsi 4,6
