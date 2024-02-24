L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3264
In ogni caso. Ho esposto il mio punto di vista, se è utile a qualcuno, ne sono felice.
Ora troverò dei pattern non correlati nella matrice e vedrò come interagiscono le due strategie.
Cosa c'è da controllare, è ovvio dal punto di vista matematico...
Se c'è una tendenza generale al rialzo (guadagno del TC) nelle righe rumorose, allora quando si aggiungono i rumori si sopprimono a vicenda, rimane solo la tendenza.
A condizione che il rumore non sia correlato alla serie.
Renat, dimmi di più sul concorso.
Mi interessano le regole/condizioni dell'addestramento del modello.
1) Ci sono delle regole - come, su quali dati, per quale periodo deve essere addestrato il modello?
2) Ci sono restrizioni sui modelli? Ad esempio, posso usare qualcosa di diverso dalle reti neurali?
3) Oppure devo solo fornire il file onnx e non è importante quale modello ci sia all'interno e su quali dati.
Finora non vedo alcun ostacolo tecnico al conteggio di una matrice milione per milione su una semplice macchina domestica.
In MQL5, gli elementi di una tale matrice vengono calcolati in circa 55 ore sulla mia vecchia macchina. Il consumo di memoria è minimo.La lunghezza delle righe è 100.
È pieno, non setacciato, sui tick?
È pieno. Le zecche non c'entrano, è solo una doppia matrice.
Mettetelo da parte per ora, i risultati non sono migliori di MO, anche se MO è anche zoppo in termini di fluidità dell'equilibrio.
5 minuti, metà allenamento.
5 minuti
La lunghezza della corda? Quanto tempo ci è voluto per calcolarla?
È il Ministero della Difesa.