In molti casi è possibile ridurre l'array rimuovendo le righe vicine, che sono quasi sempre altamente correlate. Almeno di un fattore 5.
Dipende fortemente dagli attributi. Ad esempio, l'attributo (MaxLastN - MinLastN) cambia bruscamente.
La mia ipotesi sui livelli PD/SP
I partecipanti al mercato sono molti e diversi, ma possono essere suddivisi in partecipanti professionali e non professionali.
I partecipanti professionali (borsa, market maker) sono coloro che dispongono di informazioni sul mercato.
Non professionisti: tutti gli altri che possono solo costruire modelli probabilistici.
Che cos'è un livello nella mia comprensione soggettiva? È una certa sequenza corretta di eventi.
Nei mercati altamente liquidi, la liquidità è sempre abbondante, c'è sempre un robot nello stack che aspetta la vostra azione per diventare il vostro agente di contropartita in un reverse trade.
Come diceva Lekha Maitrade, "entra nel mercato in qualsiasi modo, ti stanno aspettando da molto tempo".
Supponiamo quindi che un trader o un gruppo di trader sul mercato abbia effettuato un acquisto a un prezzo specifico, e che un agente in contropartita abbia effettuato una vendita allo stesso prezzo.
A questo punto dovrebbe verificarsi una serie di eventi:
Se il prezzo è sceso e il trader non ha interrato la posizione.
Che cosa significa? Significa che il trader ha attivato la modalità "over-sitting". modalità "aspetta e vedi". Come se volessi chiudere la BU quando il prezzo tornerà a salire.
Non è così? Ricordatevi di voi stessi, lo abbiamo fatto tutti, è difficile per noi umani accettare i nostri errori.
Cosa succede dopo? Cosa succede dopo?
Il prezzo raggiunge un livello:
1) Il trader vende spostando il prezzo verso il basso.
2) Il market maker protegge il prezzo non lasciandolo salire, proteggendo così questo livello.
In questo modo tutti i partecipanti al commercio (professionisti e non) a questo particolare prezzo agiscono in una direzione, come se insieme....
Quindi i livelli esistono, ma non possono esistere a priori, perché esiste un prezzo....
Ecco un'illustrazione della mia teoria dei livelli sull'esempio del trading odierno dei miei robot, i quali agiscono come trader non professionisti.
Notate come il prezzo rimbalza sulle operazioni dei robot (vendere rimbalza verso l'alto, comprare rimbalza verso il basso).
Mi interessano le critiche costruttive all'ipotesi...
Che cosa ha a che fare con il MO?... In realtà, è diretto, che comprensione del mercato è tale e tali segni... nessuno ha mai costruito un algoritmo di successo su stocastico e altre palle curve.
Fate trading su SB, dove il prezzo rimbalzerà anche nella direzione opposta rispetto alle operazioni del robot.
Invertite le operazioni e vedrete di nuovo la stessa situazione. L'essenza dell'ipotesi è nel "proprio occhio".
Quale stima si può fare del fatto che le palle curve, in media, attraversano la linea dello zero avanti e indietro il più spesso possibile?
Forse la somma delle intersezioni!?!? )))) inaspettatamente)
prevedibilmente
ridicola strategia MO da questo post #32440
continuiamo a testare in tempo reale, 4° giorno di trading...
15 sistemi di trading scambiati simultaneamente, esclusivamente su euras fino ad ora.
Un livello diventa un livello quando è finito, e nel futuro, in cui si prendono decisioni di trading, ci sarà un altro livello, cioè il livello non ha alcuna capacità predittiva.
Ma in realtà è anche peggio.
La costruzione di TS su livelli nella fase di formazione e di test può dare ottimi risultati grazie al fatto che "guardiamo avanti", poiché insegniamo su livelli già pronti e quando iniziamo a contare il predittore, non ci sarà alcun livello - vedi sopra. Pertanto, l'errore di previsione su diversi ALE OOS può dare risultati eccellenti, ma se iniziamo a inseguire passo dopo passo al di fuori dei file di addestramento, facendo calcoli sui predittori, l'errore di classificazione sarà arbitrario.